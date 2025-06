Maciej Skorża odrzucił ofertę PZPN! Nie zostanie selekcjonerem

Maciej Skorża nie zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Faworyt Polskiego Związku Piłki Nożnej do objęcia schedy po Michale Probierzu oficjalnie odrzucił ofertę. Swoją decyzję ogłosił podczas konferencji prasowej przed meczem jego zespołu – Urawy Red Diamonds – z CF Monterrey w ramach Klubowych Mistrzostw Świata.

– Tak, to prawda. Polska federacja zwróciła się do mnie z taką propozycją. Nie ukrywam, że bycie trenerem reprezentacji Polski to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania – powiedział trener Skorża, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Skorża, który z Urawą sięgnął po triumf w Azjatyckiej Lidze Mistrzów i cieszy się dużym uznaniem w japońskim środowisku piłkarskim, wyraźnie podkreślił, że jego priorytetem pozostaje obecna praca w klubie. Trener ma wciąż ważny kontrakt z zespołem z Saitamy i nie zamierza go zrywać, mimo prestiżowej oferty ze strony PZPN.

Jacek Magiera nowym trenerem kadry? Zaskakujący wybór

Kto w takim razie może zastąpić byłego już selekcjonera Michała Probierza? W mediach przewija się ciekawe nazwisko. Wcześniej wśród faworytów obok Macieja Skorży wskazywano m.in. Jana Urbana czy Nenada Bjelicę. Okazuje się, że w grę wchodzić może ktoś zupełnie inny. Jak twierdzi dziennikarz Marcin Torz, coraz więcej mówi się o potencjalnej pracy z piłkarzami Jacka Magiery.

- Jacek Magiera selekcjonerem reprezentacji Polski. Takie informacje dochodzą do mnie coraz częściej – napisał na „X”.

Michał Probierz gra w golfa ze zwycięzcą aukcji charytatywnej.

Kim jest Jacek Magiera?

Jacek Magiera to doświadczony polski szkoleniowiec. Były selekcjoner reprezentacji U-19 i U-20 prowadził z sukcesami Legię Warszawa – sięgnął z nią po dwa mistrzostwa Polski. Do wicemistrzostwa kraju poprowadził z kolei Śląsk Wrocław, którego trenerem był dwukrotnie.

Jako piłkarz Legii Warszawa Jacek Magiera sięgał dwukrotnie po mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski i Puchar Ligi.