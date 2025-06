Tomasz Sarara w turnieju FAME 26! Znamy komplet śmiałków walczących o MILION w sztabkach złota

Taazy zaczepił losową osobę na ulicy. Uderzył go. Trafił na zawodnika MMA [WIDEO]

Gala FAME 26 już 12 lipca w Warszawie, a właśnie poznaliśmy wszystkich uczestników wielkiego turnieju o milion złotych w sztabkach złota! Do wcześniej ogłoszonych Denisa Załęckiego, Mateusza "Don Diego" Kubiszyna, Alberto, Normana Parke'a, Denisa Labrygi i Daniela Omielańczuka dołączyło czterech pozostałych śmiałków. W trakcie dzisiejszego programu specjalnego "Eliminator" ogłoszono, że stawkę uzupełniają Tomasz Sarara, Marcin Sianos, Kamil Minda i Patryk "Gleba" Tołkaczewski.

Cała czwórka to uznane postaci na polskiej scenie sportów walki, ale na pierwszy plan wybija się Sarara. To prawdziwa legenda kickboxingu w Polsce - wielokrotny mistrz kraju, mistrz FEN, a także mistrz świata WKN w wadze superciężkiej. W ostatnich latach próbował swoich sił m.in. w KSW, gdzie stoczył krwawą batalię z Arkadiuszem Wrzoskiem. Teraz zadebiutuje w FAME MMA, ale nie będzie to jego pierwsza styczność z freak-fightami.

Sarara stoczył dwie walki w federacji CLOUT MMA - na premierowej gali wygrał z Jayem Silvą, a na kolejnej zremisował z Dawidem Załęckim. Później zajął się kick-bokserską organizacją Strike King, której jest współwłaścicielem. Pod jej szyldem stoczył trzy walki, z czego dwie zwycięskie - w tym 30 maja na gali Strike King 5 z Włochem Andreą Oliverim. Półtora miesiąca później może otrzymać szansę walki o milion. Wszystko zależy jednak od fanów.

Ośmiu uczestników turnieju wyłoni głosowanie - to fani FAME ich wybiorą, a wszystko rozpoczął program "Eliminator". Pozostali dwaj stoczą walkę rezerwową, a zwycięzca zyska miano jokera i będzie mógł wejść do turnieju w razie niedyspozycji któregoś z zawodników.

Zawodnicy FAME 26: GOLDEN TOURNAMENT: