Po walkach Denisa Załęckiego z Danielem Omielańczukiem oraz "Wielkim Bu" i Natanem Marconiem - o ile tą ostatnią można w ogóle nazwać walką - mówiła niemalże cała Polska. Gdy "Bad Boy" zdecydował się wyjść z klatki przed zakończeniem pojedynku z Omielańczukiem oraz gdy postanowił zaliczyć więcej upadków niż ciosów w walkę z "Wielkim Bu", na Załęckiego spadła ogromna fala krytyki, a pod jego adresem zaczęli wypowiadać się coraz to kolejni zawodnicy, wśród których nie zabrakło nawet Normana Parka. Niedawno to, co dzieje się z "Bad Boyem" miał okazję skomentować Tomasz Sarara, który bił się w tej samej federacji - CLOUT MMA.

Tomasz Sarara wprost o Denisie Załęckim. Powiedział to, co naprawdę myśli

Były zawodnik KSW oraz jedna z najważniejszych postaci w polskim kickboxingu wprost ocenił, że jego zdaniem Denisa mogła pozmieniać sława, która pojawiła się wraz z jego angażem jeszcze w federacji HIGH League, kiedy to zaczął być szerzej rozpoznawalny. Co więcej, zdaniem Sarary skutki tego mogą być nieodwracalne.

Denis Załęcki bezlitośnie podsumowany przez Tomasza Sararę! Wprost powiedział, co myśli o "Bad Boyu"

- Jak pojawiły się duże pieniądze, zawrotne sumy, fame, coś w głowie się zmieniło i myślę, że nie wróci - wyznał Tomasz Sarara w programie "Fajt Park" na antenie "Kanału Sportowego". Sam Denis Załęcki po ostatniej walce z "Wielkim Bu" wskazywał, że nie jest w stanie określić, co dzieje się z nim kiedy tylko wchodzi do klatki, a jego głowa po prostu nie jest w stanie sobie z tym poradzić.

