To on zmierzy się z Don Diego na gali FAME! Szykuje się mocne starcie. "Pierwszy stopień do złota nie będzie łatwy"

Fani freak fightu z niecierpliwością wyczekują na kolejną galę federacji FAME. Włodarze wspięli się na wyżyny i zorganizowali wielki turniej z głośnymi nazwiskami o milion złotych w czystym złocie! Bohaterami tego widowiska będą: Denis Labryga, Tomasz Sarara, Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, Kamil "King Kong" Minda, Alberto Simao, Daniel Omielańczuk, Norman "Stormin" Parke oraz Marcin "Thanos" Sianos.

Federacja FAME powoli odkrywa karty i dzieli się pierwszymi parami ćwierćfinałowymi turnieju. W pierwszym pojedynku zobaczymy starcie Labrygi z Sararą, natomiast w kolejnej walce zmierzy się "Don Diego" z "King Kongiem". Emocje gwarantowane, a warto zaznaczyć, że cały turniej odbędzie się na zasadach K-1 w małych rękawicach.

Oprócz wielkiego turnieju dojdzie także do starcia 1 vs 1 vs 1, w którym zobaczymy Marcina "Cesarza" Najmana, Michała "Boxdela" Barona i Apostoła Tomasza.

Znamy dwie pierwsze walki ćwierćfinałowe! Don Diego kontra King Kong

GOLDEN TOURNAMENT: DON DIEGO vs KING KONG Bądźcie przygotowani na prawdziwe trzęsienie ziemi! W ćwierćfinałowym starciu utytułowany Don Diego zmierzy się z wielkim King Kongiem! Mateusz Kubiszyn jest niepokonanym mistrzem starć na gołe pięści - jego stójkowe umiejętności są niepodważalne! Z kolei Kamil Minda to gość, który jako pierwszy powalił na deski Denisa Labrygę! To nie tylko starcie strażak vs żandarm! Dwóch gości wejdzie do klatki, by dać fenomenalne show. Dwie brutalne gwiazdy sportów z pewnością pokażą w oktagonie FAME wybitne umiejętności! K-1, małe rękawice, 2x3 minuty + ewentualna dogrywka 2 minuty - można przeczytać na profilu federacji.

To zestawienie od razu skomentował "Don Diego" za pomocą mediów społecznościowych. "Pierwszy stopień do złota nie będzie łatwy, ale za to sportowy!" - napisał mistrz Gromdy.