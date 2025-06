Zaskakujący zawodnik w federacji FAME! Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał

Internet w szoku po tym, co zrobił Artur Szpilka ze swoim psem. "Czy on się właśnie przelizał?"

Szykują się prawdziwe grzmoty w trakcie kolejnej gali FAME 26: Gold. Wydarzenie odbędzie się 12 lipca, a główną atrakcją tej imprezy będzie bez wątpienia wielki turniej o milion złotych w czystym złocie. Bohaterami będą naprawdę głośne nazwiska. Spośród 10 zawodników zostało wybranych ośmiu. Dwóch z nich nie otrzymało uznania wśród głosujących, a mowa o Denisie "Bad Boyu" Załęckim i Patryku "Glebie" Tołkaczewskim.

Kontrowersyjny gwiazdor federacji w dość mocnych słowach wypowiedział się w tej kwestii.

- Wiedziałem od początku, że tak będzie. Bo mnie ludzie nie lubią. A szczególnie ostatnio ci, co mówiłem, że zarobiłem na hejcie tyle pieniędzy i przez to mieli ból du**. Dlatego nie głosowali. Jak nie będę w turnieju, to i tak zarobię 100 procent wynagrodzenia. Tak, że dzięki hejterki. Dzięki wam nie muszę się męczyć - skomentował wyniki głosowania Załęcki.

Wielki pojedynek Najman vs Boxdel vs Apostoł

Nie zabraknie także emocji poza turniejem, a głównymi bohaterami jednego z głośniejszych spotkań jest Marcin "Cesarz" Najman, Michał "Boxdel" Baron i Apostoł Tomasz. Na programie "Cage" doszło do ostrego starcia z samozwańczym uzdrowicielem.

Nowy gwiazdor FAME? Sensacyjny nabytek federacji

Federacja FAME za pomocą mediów społecznościowych ogłosiła nowego zawodnika, którym jest Bartłomiej "Ufoludek" Dokrzewski znany z formatów na profilu "Pan z Lombardu" na "Youtubie".

