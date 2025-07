Mocna kłótnia Don Diego z sędzią Piotrem Jaroszem. Ostra dyskusja po gali FAME 26

Rozgoryczony Don Diego po walce z Labrygą! Zdał relacje prosto z SOR-u. “Póki co znikam z internetu”

Roberto Soldić ujawnia, dlaczego nie doszło do rewanżu z Mamedem Khalidovem. Cała prawda

FAME 26: Kłótnia Jarosza z „Don Diego”

Na gali FAME 26 doszło do kontrowersyjnego zakończenia walki wieczoru. Mateusz „Don Diego” Kubiszyn został sfaulowany przez Denisa Labrygę. Kopnięcie w krocze zakończyło starcie i zmusiło sędziów do podliczenia kart punktowych. Na ich bazie wyłoniono zwycięzcę, którym został aspirujący do UFC Denis Labryga.

W poniedziałek na kanale współwłaściciela organizacji FAME MMA Michała „Boxdela” Barona przeprowadzono specjalny program live, podczas którego przeanalizowano kontrowersje. Doszło także do łączenia z Mateuszem „Don Diego” Kubiszynem, który miał do wyjaśnienia kilka tematów z sędzią głównym Piotrem Jaroszem.

Szef Gromdy w mocnych słowach skrytykował Piotra Jarosza po FAME 26! Oberwał także Denis Labryga

Spokojna dyskusja szybko przeszła w ostrą pyskówkę, która nie podobała się wszystkim widzom.

- Skończ sędziować, wypaczać wyniki, oszukiwać ludzi. Jesteś słabym sędzią i nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy my jako zawodnicy mamy do Ciebie pretensje – mówił Kubiszyn.

- Mieliście 48 godzin na składanie protestu – odpowiedział Piotr Jarosz, przypominając, że zawodnik nie zdecydował się na ten ruch.

Jarosz kontra Kubiszyn. Mocna kłótnia! „Okradłeś mnie z miliona złotych”

Mateusz Kubiszyn był wściekły przede wszystkim ze względu na stawkę pojedynku, wskazując, że Labryga wcześniej faulował go dwoma kolanami w głowę. „Don Diego” stwierdził też, że został okradziony z nagrody głównej. Piotr Jarosz odpowiedział, mówiąc też o menedżerze Kubiszyna Mariuszu Grabowskim.

- Jesteś oszustem i nie mów o moim menedżerze, bo rozmawiasz ze mną. Nie odwracaj kota ogonem. Okradłeś mnie z miliona złotych – stwierdził Kubiszyn.

- Pieniądze przemawiają Twoją osobą. Jeszcze trzy razy powtórz, że zabrałem ci milion złotych – odpowiedział gorzko Jarosz.

- Powinno być no-contest i powinniśmy mieć możliwość skończenia pojedynku z Denisem na innej gali. Na tym powinno to polegać – dodał „Don Diego”.

- Ale ty nie możesz ustalać reguł gali po jej zakończeniu – odpowiedział sędzia.

Po wymianie zdań z ust „Don Diego” padły bardzo wulgarne słowa, które nie nadają się do cytowania. Cała sytuacja pozostawiła duży niesmak, a animozje między zawodnikiem a sędzią tylko urosły na sile.