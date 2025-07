Tomasz Adamek zmierzy się z Roberto Soldiciem! Wielkie ogłoszenie na FAME 26. To będzie mocne uderzenie

ROBERTO SOLDIĆ W FAME!!! To największy powrót w historii polskich sportów walki. Jeden z najlepszych zawodników MMA na świecie, który nad Wisłą nie miał sobie równych. Po prostu Robocop! W KSW był bezkonkurencyjny. Został wielką gwiazdą i podwójnym mistrzem. Pokonał prawdziwe legendy - Mameda Khalidova, Michała Materlę czy Borysa Mańkowskiego. Mistrzowski pas kategorii półśredniej odebrał aktualnemu czempionowi UFC wagi średniej, Dricusowi Du Plessisowi. Ostatnie walki toczył w prestiżowym azjatyckim ONE Championship! Jego CV robi ogromne wrażenie. Takiego zawodnika, gwiazdy światowego formatu, w FAME jeszcze nie było! Na FAME 27: KINGDOM czeka go duże wyzwanie. Już dzisiaj, podczas FAME 26: GOLD, zostanie ogłoszony jego rywal, z którym zmierzy się w walce wieczoru. Po raz pierwszy spojrzą sobie twarzą w twarz. Wtedy ruszy też sprzedaż biletów na to wyjątkowe wydarzenie! - można przeczytać na profilu federacji.

Mało, kto jeszcze wiedział dla kogo sprowadzany jest do FAME MMA, wszystko wyjaśniło się w trakcie gali.

Tomasz Adamek - Roberto Soldić! Wielki bój na gali FAME 27

Tomasz Adamek w ostatnim roku stoczył aż trzy walki w Polsce, z czego dwie odbyły się na gali FAME 21 i 22. Wszystkie stoczył na zasadach boksu i może się pochwalić znakomitą statystyką, ponieważ w trzech pojedynkach jego ręka powędrowała ku górze. Wówczas jego rywalami byli Kasjusz "Don Diego" Życiński oraz Patryk "Bandura" Bandurski. "Góral" raz zawalczył w federacji KSW, gdzie wygrał z Mamedem Khalidovem, który doznał bolesnej kontuzji ręki.

Wielkie ogłoszenie na gali FAME 26: Gold!

Osiem rund po trzy minuty - czysty boks. Na takich warunkach we wrześniu zmierzy się Soldić z Adamkiem już 6 września w Gliwicach! Warto zaznaczyć, że Soldić to pogromca Khalidova na zasadach MMA w federacji KSW.