Roberto Soldić zawodnikiem FAME. „Robocop” wraca do Polski po czterech latach przerwy.

Roberto Soldić w FAME MMA. Wielkie ogłoszenie

Roberto Soldić, znany fanom jako “Robocop”, to były podwójny mistrz organizacji KSW, który pokonał takie legendy jak Mamed Khalidov, Michał Materla czy Borys Mańkowski. „Robocop” zadebiutuje już 6 września podczas FAME 27 w PreZero Arenie Gliwice – od razu w walce wieczoru. Jego rywala poznamy podczas gali FAME 26: GOLD – już dziś, 12 lipca. To kolejny powód, by śledzić transmisję na żywo i być świadkiem historycznego ogłoszenia.

- Jestem szczęśliwy, że znów zawalczę w mojej drugiej ojczyźnie, Polsce. Czekajcie na wielkie ogłoszenie! Do zobaczenia – mówi Roberto Soldić.

"Robocop" w FAME! "Jesteśmy realną siłą"

– Nazwisko Roberto Soldicia elektryzuje fanów na całym świecie. Jego obecność w FAME potwierdza, jaką pozycję wypracowaliśmy jako federacja. Przestaliśmy być tylko fenomenem medialnym – dziś jesteśmy realną siłą na rynku sportów walki – komentuje Krzysztof Rozpara, prezes FAME.

Pozyskanie Soldicia to także efekt zmian właścicielskich wewnątrz spółki. Nowym udziałowcem FAME został Łukasz Łuźniak, przedsiębiorca i właściciel Elpol, którego wejście do struktur federacji otwiera nowy rozdział w jej historii.

– Stawiamy na ambitne cele i wielkie nazwiska. Roberto Soldić to pierwszy, ale na pewno nie ostatni dowód na to, że federacja FAME jest gotowa przyciągać gwiazdy światowego formatu – podkreśla Łukasz Łuźniak.

Ostatni raz Soldić występował na galach federacji "One". "Robocop" stoczył trzy walki, pierwsza z nich została zakończona, jako "no contest", natomiast w kolejnym starciu doznał dotkliwej porażki z Zebaztianem Kadestamem. 20 lutego 2025 roku wszedł ostatni raz do klatki "One", wówczas jego rywalem był Dagi Arslanaliev. Soldić trafił swojego rywala w stójce, a ten padł na deski, jak rażony prądem.

"Na FAME 27: KINGDOM czeka go duże wyzwanie. Już dzisiaj, podczas FAME 26: GOLD, zostanie ogłoszony jego rywal, z którym zmierzy się w walce wieczoru. Po raz pierwszy spojrzą sobie twarzą w twarz. Wtedy ruszy też sprzedaż biletów na to wyjątkowe wydarzenie!" - napisano na profilu "FAME".