Jan Błachowicz nie może sobie wybaczyć jednego. Zrobił to w fatalnym stylu, do dziś go to prześladuje

Szpilka zmierzył się z Różańskim w maju 2021 roku, a stawką pojedynku w Rzeszowie był pas WBC International w wadze bridger. "Szpila" szybko posłała rywala na deski, ale sam po chwili kilka razy zapoznał się z matą ringu i po niespełna dwóch minutach było po wszystkim. Dla Szpilki to był ostatni bokserski pojedynek w karierze. Potem zawodnik z Wieliczki zamienił pięściarskie rękawice na rękawice MMA i jak sam dziś przyznaje, to był strzał w dziesiątkę.

Rewanż Szpilka - Różański na gali KSW? "Byłem wtedy wrakiem człowieka, wydarzyło się wtedy wiele rzeczy, które mnie zniszczyły, pojawiły się destrukcyjne myśli"

- W MMA są inni ludzie, nie ma tego bagna jak w boksie. Odżyłem jako człowiek i jestem teraz szczęśliwy. Nie mogę powiedzieć, że pokochałem MMA, ale złapałem bakcyla i uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Bardzo chcę rewanżu z Łukaszem w MMA, ta nasza walka w boksie i ta porażka najbardziej ciążą mi na sercu. Ja byłem wtedy wrakiem człowieka, wydarzyło się wtedy wiele rzeczy, które mnie zniszczyły, pojawiły się destrukcyjne myśli. Mam do Łukasza pełny szacunek, ale czekam na niego w klatce - zdradza Szpilka.

Między panami przed batalią w Rzeszowie nie brakowało złej krwi.

- To nie była zła krew. Łukasz nie zrozumiał żartu, powiedział o jedno słowo za dużo i tak wyszło, ale dawno już o tym zapomnieliśmy. Jesteśmy starsi o kilka lat, rozmawialiśmy, wyjaśniliśmy to sobie, a potem przecież nawet widzieliśmy się na gali, na której on pokonał Alena Babicia i został mistrzem świata. Rewanż, jeśli do niego dojdzie, to będzie zatem tylko i wyłącznie sportowy pojedynek, tyle że w innej formule - dodaje.

Szpilka o Różańskim: On trenuje MMA już od ponad roku

Szpilka ma za sobą już pięć pojedynków w MMA, z kolei dla Różańskiego ewentualny rewanż byłby debiutem w nowej dyscyplinie. "Szpila" przekonuje jednak, że Łukasz od dłuższego czasu trenuje mieszane sztuki walk.

- To nie jest tak, że on zacznie treningi dopiero wtedy, gdy dogada się z federacją i podpisze kontrakt na walkę. Łukasz może mówić różne rzeczy, ale wiem, że trenuje MMA od ponad roku. Rzeszów nie jest duży, mamy wspólnych kolegów i wiem swoje. Z tego, co do mnie dochodzi, trenuje m.in. z Szymonem Bajorem, a to przecież zawodnik z czołówki wagi ciężkiej w KSW. Tym bardziej nie mogę się doczekać naszego pojedynku. I raz jeszcze powtarzam, bo chcę by to głośno wybrzmiało - mamy rachunki do wyrównania, ale wyłącznie w kwestiach sportowych, a nie prywatnych - kończy Szpilka.