FAME: Apostoł Tomasz rozwścieczył Marcina Najmana. Rzucił w niego butelką wody. Trafił w kogoś innego

Do dantejskich scen doszło podczas poniedziałkowego programu FAME: FACE2FACE. Pierwszy raz przed galą doszło do spotkania trzech uczestników walki „każdy na każdego”. W klatce zmierzą się Boxdel, Najman i Apostoł Tomasz. To starcie odbędzie się na nietypowych zasadach. Każda runda walki będzie miała inną formułę – K-1, boks lub MMA. Losowanie odbędzie się podczas środowej konferencji.

Do pierwszej konfrontacji doszło jednak już w poniedziałek. Apostoł Tomasz Dorożała rozpoczął program od nieśmiałego przedstawienia się, co od razu skontrował Marcin Najman przypominając mu, że jest w programie na żywo i musi mówić głośniej. W tym momencie Dorożała wziął butelkę wody, otworzył ją, napił się i rzucił nią w „Cesarza”.

Na swoje nieszczęście... trafił od razu w siedzącego obok niego Alberto Simao. W ten sposób nie tylko wkurzył Najmana, który był gotowy do fizycznej konfrontacji, ale także mistrza turnieju FAME 24. Zobacz poniżej wideo z całego zajścia.

FAME 26: Złoty Turniej ozdobą gali

Podczas FAME 26: GOLD już 12 lipca odbędzie się turniej, który śmiało mógłby znaleźć się na karcie każdej zawodowej gali. Ośmiu wojowników, osiem twardych charakterów i jeden cel – zgarnąć milion złotych w sztabkach czystego złota.

To najbardziej prestiżowy turniej, jaki kiedykolwiek zorganizowano na freakowej scenie. Co więcej – zasady i uczestnicy nadają temu wydarzeniu niemal sportowy charakter. Walki będą toczone w formule K-1, w małych rękawicach od MMA. Ćwierćfinały i półfinały odbędą się na dystansie dwóch rund po trzy minuty (z ewentualną dogrywką), a finał będzie toczył się bez limitu czasowego – aż do rozstrzygnięcia.

Wśród uczestników znaleźli się Mateusz Kubiszyn, Denis Labryga, Kamil Minda, Patryk Tołkaczewski, Norman Parke, Tomasz Sarara, Marcin Sianos i Alberto Simao.