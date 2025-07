PRIME MMA 13: Relacja na żywo. Freak-fightowe show we Wrocławiu [WYNIKI NA ŻYWO]

Donald Trump zszokował wszystkich! Gala UFC w Białym Domu. To się dzieje

Karta główna:

[MMA]: Kamil "Taazy" Mataczyński vs Arkadiusz Tańcula

[Boks, małe rękawice]: Paweł Dalton vs Marek Jówko

[Boks, małe rękawice]: Ali & Dags vs Kazik Kartel

[K-1, małe rękawice]: Turniej streamerów: FINAŁ

[Boks, małe rękawice]: Paweł Jóźwiak vs Waszka G

[K-1, małe rękawice]: Brodnicka & Laluna vs Szymańska & Borkowska & Habibi Niki & Maria Gail

[K-1, małe rękawice]: Filip "Janik" Janicki vs Patryk "Viter" Viteritti

Karta wstępna:

[K-1, małe rękawice]: Turniej streamerów: Mati & Świder vs Mezo & Piekosz

[Boks, małe rękawice]: Krzysztof "Żołnierz" Ryta vs Dominik Zadora vs Błażej Bahar - walka bez zwycięzcy (Bahar został znokautowany, Ryta i Zadora odklepali w tym samym momencie)

[K-1, małe rękawice]: Turniej streamerów: Czeszczu i Duży Tommy pokonali Deno i Szafira

Na żywo PRIME MMA 13 ZADORA CO SIĘ ODPALIŁ PO 14 MINUTACH! 😱#primemma pic.twitter.com/t29SEq3fOe — PRIME SHOW MMA (@primeshowmma) July 5, 2025 Obaj zawodnicy odklepali, więc... nie ma zwycięzcy! Ryta i Zadora w tym samym momencie zrezygnowali z walki. Zadora wraca do gry. Zasypał ciosami Rytę i dwa razy liczony! Już blisko czternaście minut starcia jeden na jednego. Poważne problemy Dominika Zadory z ręką. Już dwukrotnie przyklękał, by nieco odpocząć i bije głównie jedną ręką. Błażej Bahar znokautowany przez Zadorę. Ryta vs Zadora biją się teraz no time limit. Ryta i Bahar wymieniają się mocnymi ciosami, a Zadora w swoim czasie mądrze ich punktuje. Zawodnicy zmieniają się w walczących parach co minutę. Za nami już sześć minut starcia. Czas na drugi pojedynek: Ryta vs Zadora vs Bahar. Czeszczu i Duży Tommy wygrywają po 2 minutach i 22 sekundach Deno i Szafira. To był prawdziwy chaos. Walki dwóch na dwóch zawsze dostarczają emocji! Będziemy informować na bieżąco o wynikach pierwszych trzech pojedynków. Do relacji na żywo przejdziemy od czwartego pojedynku. Pierwsze trzy pojedynki będzie można obejrzeć za darmo na YouTube. Zapraszamy na relację na żywo z gali PRIME MMA 13 we Wrocławiu. Początek wydarzenia o 20:00.

W sobotę 5 lipca Wrocław stanie się areną trzynastej gali PRIME MMA, drugiej siły na polskiej scenie freak-fightów. Wydarzenie zapowiada się wyjątkowo gorąco – w walce wieczoru zmierzą się Kamil „Taazy” Mataczyński i Arkadiusz Tańcula, między którymi napięcie osiągnęło punkt wrzenia jeszcze przed wejściem do klatki. Do ostrej wymiany doszło już podczas programu na żywo, a podczas ceremonii ważenia Tańcula zaskoczył rywala mocnym uderzeniem w twarz i opuścił scenę bez słowa. Emocji nie zabraknie też w drugim z głównych pojedynków – Paweł „Prezes” Jóźwiak po głośnej awanturze z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim zmierzy się z raperem Waszką G. PRIME MMA 13 to mieszanka sportowej rywalizacji, osobistych konfliktów i show.