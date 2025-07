GP Szwecji relacja na żywo. Bartosz Zmarzlik walczy w Malilli o utrzymanie pozycji lidera! [wynik live]

GP Szwecji sobota 5.07.2025 r. - wyniki:

Na żywo Grand Prix Szwecji w Malilli Zmarzlik będzie tu faworytem - nie tylko jako obecny mistrz świata i lider klasyfikacji generalnej, ale też jako 4-krotny zwycięzca Grand Prix na tym torze - Polak wygrywał tu w 2017, 2021, 2022 i 2024 roku. Trwa prezentacja zawodników, którzy wezmą udział w dzisiejszym Grand Prix. Dzień dobry! Już za kilkanaście minut start ścigania w Malilli! Witamy w relacji na żywo z Grand Prix Szwecji w Malilli. Start zaplanowano na godzinę 19:00, bądźcie z nami!

Jesteśmy już za półmetkiem zmagań w tegorocznych indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu. Do końca zostały już tylko cztery z dziesięciu rund, z czego tylko przed jedną z nich zostanie rozegrany sprint o dodatkowe punkty. Dlatego też w przypadku stosunkowo skromnej, 11-punktowej przewagi Bartosza Zmarzlika nad Bradym Kurtzem w walce o tytuł mistrzowski, każda kolejna runda zapowiada się bardzo emocjonująco. Poprzednie Grand Prix nie przyniosło żadnych zmian jeśli chodzi o różnice między prowadzącą dwójką – jak to możliwe? Kurtz co prawda wygrał zawody w Gorzowie i sięgnął po komplet 20 punktów, ale Zmarzlik był drugi, więc uzyskał 18 „oczek”, a dodatkowe dwa zdobył w poprzedzającym główne zawody sprincie, dlatego też Australijczyk nie zdołał się zbliżyć do Polaka.

Pogoda pokrzyżowała plany przed GP Szwecji! Organizatorzy musieli odwołać część startów, chcą uratować główne zawody

W Szwecji już takiej możliwości nie będzie, ponieważ zawodów nie poprzedzi sprint. Obaj panowie będą więc zmuszeni walczyć o pełną pulę, choć oczywiście to nasz zawodnik jest w nieco lepszej sytuacji i jeśli nie popełni jakiejś serii fatalnych błędów, to powinien utrzymać przynajmniej kilku-punktową przewagę, a idealnie by było, jakby po prostu zakończył zawody przed Kurtzem. Start GP Szwecji już o 19:00, bądźcie z nami!