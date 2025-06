Oto co spotkało Roberta Kubicę po zwycięstwie w Le Mans. Nie krył zaskoczenia

Kubica zaskoczony skalą popularności po sukcesie w 24h Le Mans

Robert Kubica pozostaje jedynym polskim kierowcą wyścigowym, który ścigał się w Formule 1. Jego świetną karierę przerwał wypadek, w którym mocno ucierpiała jego prawa ręka, jednak mimo wielkich przeciwności Kubica był w stanie wrócić na chwilę do Królowej Motorsportu. Obecnie z powodzeniem ściga się w wyścigach długodystansowych, a potwierdzeniem tego jest kolejny wielki sukces – zwycięstwo w 24h Le Mans w samochodzie AF Corse. Ta wygrana odbiła się w Polsce i na świecie szerokim echem, była komentowana zarówno przez osoby zainteresowane i związane z wyścigami, jak i kibiców, którzy na co dzień Le Mans się niezbyt interesują. Okazuje się, że tak pozytywny odbiór wygranej Kubicy zaskoczyło samego kierowcę.

Kubica udzielił wywiadu oficjalnej stronie wyścigów długodystansowych fiawec.com. W nim wyjawił, że jest zaskoczony skalą popularności swojego sukcesu. – Nie spodziewałem się tak wielkiej, pozytywnej reakcji ze strony ludzi w Polsce. Wiele osób podchodziło do mnie i mówiło, że nie ogląda wyścigów, bo ich to nie interesuje, ale np. ich syn lub mąż oglądali i płakali po mojej wygranej. To wykracza poza wyścigi i poza sport. To skłoniło mnie do wielu refleksji – wyznał polski kierowca wyścigowy.

Nie jest tajemnicą, że wielu kibiców bardzo docenia Kubicę i tęskni to do czasów, gdy z powodzeniem startował w Formule 1. Sam kierowca zauważa, że jego historia miała wpływ na taki odbiór ostatnich wydarzeń. – Prawdopodobnie dzięki mojej historii i wyjątkowości Le Mans udało mi się wzbudzić w ludziach takie emocje. Byłem zaskoczony zainteresowaniem, jakie wzbudziło to zwycięstwo. Byłem zaskoczony, jak wiele osób wysłało mi SMS-y, bo nie wiedziałem, że tak wiele ludzi ma mój numer telefonu. A ja nie podaję go tak łatwo. Nawet jeśli startowałem już wcześniej w Le Mans, do tej pory nie rozumiałem, jak ważne i znane są te wyścigi – przyznał się polski kierowca.

