GP Wielkiej Brytanii: Straszny wypadek gwiazdy F1! Isack Hadjar miał mnóstwo pecha [WIDEO]

Roman Biliński fenomenalnie poradził sobie na legendarnym Silverstone! Otarł się o podium i wrócił do TOP 10

GP Wielkiej Brytanii: Wypadek Isacka Hadjara [WIDEO]

Warunki atmosferyczne rozdawały karty podczas niedzielnego wyścigu GP Wielkiej Brytanii. Kierowcy Formuły 1 pojawili się na torze Silverstone, gdzie 75 lat temu rozpoczęła się cała historia królowej motorsportu. Niestety, aura nie dopisywała kierowcom, a prognozy pogody wskazywały na potencjalne problemy. I tak też się działo!

Najlepsi zawodnicy F1 rywalizowali w Anglii raz w deszczu, raz w spokojnych, suchych warunkach. To sprawiło, że zagrywki strategiczne odgrywały kluczową rolę w sprawie rywalizacji na torze. Niestety, dla kierowców, dla których jest to debiutancki sezon było to wielkie utrudnienie.

Przekonali się o tym Isack Hadjar i Kimi Antonelli. Pierwszy z kierowców jechał w strudze wielkiego deszczu i nie zauważył, że przed nimi hamuje kierowca Mercedesa. Panowie zaliczyli poważne zderzenie. Hadjar uderzył po chwili z wielką siłą w bandy ochronne. Niestety, był to koniec wyścigu dla obu zawodników.

Hadjar rear-ends Antonelli at the restart and ends up in the barriers 💥#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rlB83Ivk2R— Formula 1 (@F1) July 6, 2025