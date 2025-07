Euro 2025 kobiet: wiadomo, ile osób obejrzało mecz Polska - Niemcy! Co mówi ten wynik?

EURO 2025: Ewa Pajor nie traci odwagi i wiary przed meczem ze Szwecją: „Odwaga, wiara i jedność to nasza siła!”

Zróbcie to znów!

Spis treści

Tureckie media: Szymański na celowniku Rosjan?

Sebastian Szymański jeszcze w tym okienku transferowym zmieni klub? Niewykluczone – tak przynajmniej sugerują tureckie portale, a właściwie jeden z nich. „Fanatik.com.tr” donosi, że Fenerbahce nie tylko już wyceniło polskiego pomocnika, ale także uważnie przygląda się zapytaniom o niego. Jedno z nich pochodzić ma z… Rosji. Ewentualna sprzedaż Polaka do tamtejszej ekstraklasy – w której już kiedyś grał - jest dziś oczywiście trudno wyobrażalna dla polskiego kibica.

Szymański już grał w Rosji. Jak radził sobie w Dynamo Moskwa?

Szymański w Premjer Lidze występował przez trzy sezony, w latach 2019-2022. Dla Dynama Moskwa rozegrał 77 gier ligowych, zdobywając w nich osiem goli. Ostatnie pół roku – wiosną 2022 – grał już po agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, za co spotkała go spora krytyka pośród polskich kibiców. Miał jednak ważny kontrakt w rosyjskim klubem, który dopiero latem 2022 zgodził się na wypożyczenie Polaka do Rotterdamu.

Mistrzostwo Holandii i „liczby” w Turcji

W Feyenoordzie polski pomocnik sięgnął po mistrzostwo kraju, będąc ważną postacią swego zespołu (9 goli, 4 asysty). Holendrzy jednak nie zdecydowali się na jego wykupienie i Szymański znalazł się w nieciekawej sytuacji: wciąż był zawodnikiem klubu ze stolicy Rosji, choć sam nie miał zupełnie ochoty, by do kraju – agresora wracać.

Z odsieczą przyszli mu wtedy działacze Fenerbahce, wykładając zań blisko 10 mln euro. Polak zaś szybko zaczął się im spłacać. Co prawda ekipa Jose Mourinho w dwóch kolejnych sezonach nie potrafiła przeskoczyć w tabeli Galatasaray, sięgając dwukrotnie „tylko” po wicemistrzostwo, ale sam piłkarz był ważną postacią drużyny. Zwłaszcza w sezonie 2023/24, kiedy zdobył na boiskach Süper Lig dziesięć goli i dołożył dwanaście asyst.

20 milionów euro za Szymańskiego. Kto jeszcze go chce?

Miniony sezon nie był już tak wybitny w jego wykonaniu (trzy trafienia, pięć otwierających drogę do bramki podań), i tak jednak – według doniesień „Fanatika” – włodarze klubu ze Stambułu wyceniają Szymańskiego na 20 mln euro. Wśród chętnych w niedalekiej przeszłości wymieniano m.in. Napoli, Tottenham i Bayer Leverkusen, w żadnym z tych przypadków jednak sprawa nie wyszła poza zakres medialnych spekulacji.

Powrót do Rosji? Tego kibice nie wybaczą!

Teraz może być podobnie, choć Bologna, która ponoć ma Polaka od dawna „na radarze”, ma też z naszymi rodakami niezłe doświadczenia (Łukasz Skorupski, Kacper Urbański). Sensacyjnie brzmi za to doniesienie wspomnianego portalu o zainteresowaniu ze strony Zenitu Sankt Petersburg!

Od czasu wyjazdu Szymańskiego z Rosji sytuacja geopolityczna w Europie nie zmieniła się ani trochę. Wojna wciąż trwa, Rosja wzmaga bombardowania Ukrainy i trudno sobie wyobrazić, by ewentualną przeprowadzkę zawodnika do Sankt Petersburga polscy kibice zaakceptowali. Tym niemniej spekulacje tureckiego portalu odnotowujemy.

💰 Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması gündemde olan 3 yıldız oyuncu için beklenti 60 milyon Euro.📌 SzymanskiSzymanski, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Polonyalı futbolcuya daha önce Napoli, Tottenham, Leverkusen gibi takımların ilgisi vardı. Şu anda ise Bologna ve… pic.twitter.com/J7aVMXL6Ps— Fanatik (@fanatikcomtr) July 5, 2025

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Daria, dziewczyna Sebastiana Szymańskiego