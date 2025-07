Danielle Collins zdradziła, o co ma pretensje do Igi Świątek! Zaskakujące słowa

- No wiesz, nie uważam, że wszyscy jesteśmy sobie przeznaczeni, żeby się ze sobą dobrze dogadywać. Iga jest świetną zawodniczką, ja jestem jej rywalką i na koniec dnia ze sobą konkurujemy. Koniec końców tyle w temacie - stwierdziła Danielle Collins o Idze Świątek, a potem kontynuowała: - Chociaż są rzeczy… no wiesz, hmmm... Ja po prostu wolę załatwiać sprawy bezpośrednio z daną osobą, a nie wciskać kit i bawić się w gierki. Nie obgaduję ludzi za plecami, a jeśli jest jakiś problem, to załatwiam go z tą osobą - podsumowała Amerykanka.