- Myślę, że to, co wydarzyło się wtedy na korcie, przypominało tarcia, jakie ludzie mają czasami w pracy. Tylko, że w większości przypadków nie jest to tematem wiadomości. Staram się być najlepszą osobą, jaką mogę być, ale to nie znaczy, że czasami mi się to nie udaje. Mogłam podejść do tego w inny sposób i zrobić kilka rzeczy inaczej. Ale mieliśmy tam swój moment na korcie. Wszyscy popełniamy błędy. Staram się zostawić to po prostu za sobą - stwierdziła Danielle Collins.