AI wskazała, kto wygra Wimbledon po rzezi faworytów. Kibice Igi Świątek złapią się za głowę?

Iga Świątek została o to zapytana tuż po meczu na Wimbledonie. Rzuciła o tym wprost. "To było dość przytłaczające"

W 1. rundzie Wimbledonu sensacja goniła sensację. W poniedziałek z turnieju odpadli między innymi: Daniił Miedwiediew, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Ons Jabeur, Jelena Ostapenko i Paula Badosa, a we wtorek dołączyli do nich rozstawieni z najlepszej "10": Coco Gauff, Jessica Pegula, Qinwen Zheng, Alexander Zverev i Lorenzo Musetti. Takiego pogromu faworytów w wielkoszlemowym turnieju nie było dawno, a zwłaszcza porażka Gauff odbiła się w Polsce szerokim echem. Zwyciężczyni niedawnego Roland Garros i wiceliderka rankingu WTA była bowiem na drodze Igi Świątek, z którą mogła zagrać już w ćwierćfinale. Jej przedwczesna klęska oznacza, że Polka straciła teoretycznie najgroźniejszą rywalkę na drodze do finału. Ta dalej jest jednak pełna przeszkód, na co zwróciła uwagę nawet sztuczna inteligencja zapytana przez nas o to, kto wygra Wimbledon.

Wimbledon: Najgroźniejsza rywalka Igi Świątek już poza turniejem! Szok

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Zapytaliśmy AI o zwycięzców Wimbledonu. Bezlitosna odpowiedź dla kibiców Igi Świątek

"Obie drabinki zostały wywrócone do góry nogami – odpadło aż siedmiu rozstawionych w TOP 20 graczy (Zverev, Musetti, Rune, Miedwiediew, Cerundolo, Humbert, Popyrin) i cztery zawodniczki z TOP 10 (Gauff [2], Pegula [3], Zheng [5], Badosa [9])" - zwróciła na wstępie uwagę AI. Następnie przeszła do oceny szans zawodników i zawodniczek pozostających w grze.

Jeśli chodzi o turniej kobiet wyróżniła:

Aryna Sabalenka (rozstawiona z "1") przeszła dalej i ma mocny kortowy styl – pozostaje największą faworytką

(rozstawiona z "1") przeszła dalej i ma mocny kortowy styl – pozostaje największą faworytką W grze są też Marketa Vondrousova (jako outsiderka z wysokim kursem) i coraz lepsza Jasmine Paolini

Podsumowując: po tym wybuchowym początku, stabilna Aryna Sabalenka ma największe szanse – ewentualny finał z Vondrousovą lub Paolini.

Zaskoczył nas brak jakiejkolwiek wzmianki o Idze Świątek, o którą dopytaliśmy sztuczną inteligencję:

Kursy i eksperci stawiają ją jako silną kandydatkę, ale wciąż czwartą–piątą opcję

Osobiście myślę, że Iga ma spore szanse dojść do ćwierćfinału, a wszystko zależy od formy i przeciwniczek. Poza tym, brak presji może jej sprzyjać.

Z kolei w turnieju mężczyzn AI daje największe szanse obrońcy tytułu - Carlosowi Alcarazowi:

Moja prognoza: przy tak chwiejnej drabince, Alcaraz wydaje się niezagrożony – potencjalne finały z Sinnerem lub Djokovicem, zwycięstwo Carlosa Alcaraza

"Trawa to nowa liga – każdy może zaatakować. Ale jeśli ktoś potrafi przetrwać chaos, to właśnie obecna forma i doświadczenie powinny dać Alcarazowi i Sabalence zwycięstwa" - podsumowała sztuczna inteligencja.

Zgadzacie się z tym zdaniem?