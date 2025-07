Wimbledon: Najgroźniejsza rywalka Igi Świątek już poza turniejem! Szok

Wimbledon 2025 rozpoczął się jak u Hitchcocka. Już w pierwszej rundzie poodpadały wielkie gwiazdy - w poniedziałek chociażby Daniił Miedwiediew, Holger Rune czy Jelena Ostapenko, a we wtorek żniwa faworytów trwały. Z turniejem pożegnali się m.in. trzeci w rankingu ATP Alexander Zverev i trzecia w zestawieniu WTA Jessica Pegula, a późnym wieczorem dołączyła do niej rodaczka - zwyciężczyni ostatniego Roland Garros i wiceliderka światowego rankingu - Coco Gauff.

Jessica Pegula za burtą Wimbledonu! Ogromna sensacja!

Wimbledon: Klęska Coco Gauff w 1. rundzie

Amerykanka była rozstawiona z numerem "2", ale nie miała szczęścia w losowaniu. Już w 1. rundzie trafiła na zawsze groźną Ukrainkę Dajanę Jastremską (WTA 42.), która na trawie doszła przed Wimbledonem m.in. do finału w Nottingham. Swoje wielkie możliwości potwierdziła we wtorek na korcie 1.

Od początku meczu to Jastremska narzuciła swoje warunki i szybko wyszła na prowadzenie 5:2. Nie zdołała jednak zamknąć pierwszego seta i o jego losach rozstrzygnął tie-break. W nim Ukrainka utrzymała już swój wysoki poziom, a wygrana partia dała jej jeszcze większego kopa. W drugim secie wychodziło jej właściwie wszystko, a Gauff była całkowicie bezradna. Amerykance nie pomagały też liczne niewymuszone błędy, które napędzały grę Ukrainki. Ostatecznie Jastremska wygrała 7:6(3), 6:1 i awansowała do drugiej rundy.

Wrócił koszmar Magdy Linette. Znowu taka sama wpadka na Wimbledonie

"It's the win of her career." No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 😲#Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Iga Świątek może odetchnąć

W niej pogromczyni Gauff zmierzy się z Anastazją Zacharową. Warto podkreślić, że jest to część drabinki, w której znajduje się Iga Świątek. Jedyna polska tenisistka pozostająca w turnieju mogła wpaść na turniejową "2" już w ćwierćfinale i była to najwyżej rozstawiona rywalka na jej drodze do finału. Teraz Świątek nie ma już na horyzoncie największej przeszkody, ale droga do ewentualnego finału wciąż jest daleka. Pierwszym krokiem w dobrą stronę będzie mecz drugiej rundy z inną Amerykanką - Cathy McNally. To spotkanie już w czwartek, 3 lipca.