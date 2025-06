Wimbledon 2025 PREMIE: Rekordowe nagrody pieniężne! Tenisiści walczą o ogromne pieniądze!

Brytyjczycy sypnęli kasą! Premie dla mistrzów Wimbledonu 2025 w singlu są rekordowe i przyprawiają o zawrót głowy, ale znacznie powiększono też nagrody w początkowych rundach. Premia za sam występ w głównej drabince to aż 66 tys. funtów (ok. 330 tys. zł). W tej edycji Wimbledonu mamy czwórkę singlistów. W drabince kobiet walczą Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette. W drabince mężczyzn jest tylko Kamil Majchrzak. Hubert Hurkacz wycofał się z rywalizacji z powodu kontuzji, ale otrzyma 50 procent kwoty gwarantowanej za udział w 1. rundzie. Warunkiem było podjęcie decyzji w określonym terminie (ostatni wtorek przed turniejem). Mistrzowie w singlu zarobią po 3 mln funtów czyli blisko 15 mln złotych.

Iga Świątek rok temu odpadła z Wimbledonu już w 3. rundzie (porażka 6:3, 1:6, 2:6 z Putincewą), więc nie broni dużo punktów. Jej najlepszy seniorski występ na londyńskiej trawie to ćwierćfinał w 2023 r. Nasza największa tenisowa gwiazda co prawda jako 17-latka wygrała ten turniej jako juniorka. - To było jakby inne życie - wspominała teraz Iga Świątek. - To był chyba najważniejszy moment w mojej karierze wtedy. Pamiętam, że wygrana wydawała się surrealistyczna, ale gdy wróciłam do domu, nic się nie zmieniło. To był juniorski Wimbledon, a nie profesjonalny, więc myślałam, że moje życie będzie teraz idealne, ale trochę się rozczarowałam, bo wszystko zostało po staremu. Musiałam wrócić do pracy, grałam w turniejach ITF i to było przypomniało mi, że jeszcze nie jestem na szczycie. Ale na pewno dało mi to dużo nadziei i poczucie, że jeśli to było możliwe wtedy, to będzie możliwe także w przyszłości, na poziomie profesjonalnym - dodała Iga, która za zwycięstwo w turnieju juniorskim nie dostała ani funta. Rozgrywki juniorskie traktowane są bowiem jako amatorskie i nie ma w nich premii finansowych.

Premie w turniejach singla Wimbledon 2025

Kurs funta: 1 GBP = 4,96 zł

Zwycięstwo - 3 mln funtów

Finał - 1,52 mln funtów

1/2 finału - 775 tys. funtów

1/4 finału - 400 tys. funtów

4. runda - 240 tys. funtów

3. runda 152 tys. funtów

2. runda - 99 tys. funtów

1. runda - 66 tys. funtów

