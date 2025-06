Spis treści

Kulesza prezesem po raz drugi

W poniedziałkowe popołudnie Cezary Kulesza wybrany został na drugą kadencję na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uzyskał poparcie 98 delegatów. Siedem osób na wyborczej sali głosowało przeciwko jego kandydaturze, choć… był jedyną opcją – związkowa opozycja nie wykreowała własnego kandydata.

„Dziękuję wszystkim, nawet tym, którzy na mnie nie głosowali. Będę starał się was do siebie przekonać. Jeszcze raz wszystkim wam dziękuję – mówił po głosowaniu Cezary Kulesza. - Zdaję sobie sprawę, że było bardzo dużo pomyłek, ale po to jesteśmy, żeby pracować, żeby je wyeliminować” – zapewnił.

Niespodziewany zwrot w wyborze wiceprezesów

Kolejne głosowania niespodziewanie zmąciły jednak humor starego/nowego prezesa. Delegaci nie poparli bowiem – w wystarczającej do zatwierdzenia kandydatów – proponowanych przez Kuleszę osób na stanowiska wiceprezesów związku. Dwukrotnie poddawano pod głosowanie kandydatury Mieczysława Golby, Henryka Kuli i Macieja Mateńki, i dwukrotnie nie uzyskiwali oni wystarczającej liczby głosów! Sala poparła natomiast Adama Kaźmierczaka, Sławomira Kopczewskiego i Dariusza Mioduskiego, których Kulesza zarekomendował podczas trzeciej próby wyboru wiceprezesów.

Koźmiński: „Poświęcił Kulę dla własnej wygranej”

- Już parę miesięcy temu powiedziałem, że Henryka Kulę akurat Kulesza być może poświęci dla swojej wygranej w tych wyborach. No i to się potwierdziło, skoro w jego miejsce ostatecznie wiceprezesem ds. organizacyjno-finansowych został Adam Kaźmierczak. A to człowiek, który przez całą kadencję był w kontrze do Kuli, źle postrzeganego także przez całą piłkę zawodową – analizuje z boku Marek Koźmiński.

Były wiceprezes PZPN, który cztery lata temu przegrał z Kuleszą walkę o fotel prezesa, od „Super Expressu” – przebywając na wakacjach – dowiedział się o niespodziewanych roszadach w gronie pięciu związkowych wiceprezesów. Choć – jak przyznaje – co najmniej jedna z nowych nominacji niespodzianką dlań nie była.

- Od momentu, w którym Darek Mioduski nie znalazł się w Radzie Nadzorczej „Ekstraklasy” SA wiadomym było, że jest dla niego przygotowywane w środowisku inne stanowisko. A to było jedyne, które odpowiada jego pozycji – mówi Koźmiński o nowym wiceprezesie ds. zagranicznych.

Koźmiński: „Druga kadencja Kuleszy będzie trudniejsza”

Odrzucenie trzech proponowanych przez Kuleszę dotychczasowych jego współpracowników jest – zdaniem Koźmińskiego – mocnym sygnałem, że druga kadencja obecnego prezesa PZPN-u będzie dlań dużo trudniejsza. - Wynik wyborów wiceprezesów pokazał dobitnie, że jest duża grupa jego oponentów, która do tej pory nie miała swego przedstawiciela w ścisłych władzach związku – uważa nasz rozmówca.

„Wybraliśmy zło, które znamy” – mocna opinia Koźmińskiego. Co dalej z PZPN?

I w tym tonie komentuje samą wygraną Cezarego Kuleszy w grze o fotel sternika.

- Ludzie z tej grupy zagłosowali za nim na zasadzie: „Nie mamy kogo innego wybrać, więc wybieramy zło, które już znamy”. Dali mu jednocześnie mocno do zrozumienia, że teraz musi się podzielić władzą z tymi, który myślą inaczej niż on – zakończył Marek Koźmiński.

