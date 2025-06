Cezary Kulesza mówi o nowym selekcjonerze. Tuż po wyborze na prezesa PZPN taka wiadomość!

Cezary Kulesza dalej prezesem PZPN. Był jedynym kandydatem

- Jak pan odebrał ponowną elekcję na prezesa?

- Z tego miejsca chciałbym podziękować jeszcze raz delegatom za uznanie, bo wiem, że to środowisko piłkarskie mnie wybierało i jeszcze raz serdecznie dziękuję im. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że ci, którzy na mnie też nie głosowali, ja też ich doceniam i będę nad tym pracował, żeby po prostu wzbudzić ich zaufanie. Mam cztery lata na to, żeby po prostu popracować nad tym.

- A główny cel na tą kolejną kadencję, jaki pan sobie stawia?

- Głównym celem to, co w poprzedniej kadencji było, były rozmowy na temat budowy bazy. Siedziba już mamy i teraz skupiamy się nad tym, żeby w Karczewie powstała nowa baza Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mamy już wizualizację, idziemy w dobrym kierunku i będziemy to realizować.

- Kiedy poznamy nazwisko selekcjonera i kto jest w grze?

- Panowie, dzisiaj zostawmy tego selekcjonera. Dzisiaj wybieramy najważniejsze władze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Za chwilę zostaną wybrani wiceprezesi, zarząd, komisja rewizyjna. Na tym się skupmy. Od jutra ruszamy do pracy i na pewno w jak najkrótszym czasie będziemy mieć tego selekcjonera.

- 98 głosów teraz, 92 cztery lata temu. Co panu to pokazuje?

- Ciężko to jest porównać. Dlaczego? Dlatego, że cztery lata temu było dwóch kandydatów, dzisiaj jestem jednym kandydatem. Także to ciężko jest porównać. Gdyby był drugi kandydat, to można by było jakieś porównania zrobić.

Cezary Kulesza komentuje brak Roberta Lewandowskiego w kadrze [Rozmowa]

- Dlaczego nie było innych kandydatów?

- To proszę pytać osoby, które może zamierzały, może chciały. Na pewno z mojej strony nie było żadnej blokady, każdy mógłby startować. Warunkiem było zdobycie 15 rekomendacji.

- A ośrodek kadry w Karczewie, może pan coś powiedzieć więcej? Jak ta wizualizacja wygląda?

- To jest 24 hektary gruntu i to będzie bardzo ładnie zagospodarowane. Będą różnego rodzaju alejki, będzie bardzo dużo boisk.

- A ile boisk?

- Dużo będzie boisk, jeszcze nad tym pracujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. W najszybszym czasie, jak to możliwe, pokażemy to na pewno mediom, żeby można było to ocenić.

- Nowy selekcjoner to jest kwestia tygodnia, paru dni, miesiąca, dwóch tygodni?

- Na pewno staramy się jak najszybciej, żeby ten selekcjoner był już selekcjonerem. Dlatego, że Ekstraklasa już rusza 15 czy tam 16 lipca i warto by było, żeby już ten selekcjoner mógł oglądać na żywo naszych piłkarzy i selekcjonować do kadry.

- Czyli połowa lipca to jest taki realny termin?

- Myślę, że to już jest najpóźniejszy termin.

- A jak zaawansowane są rozmowy z kandydatami?

- A to już zostawcie to mojej osobie.

- Czyli bardziej przyszły tydzień niż ten?

- Cały czas pracujemy nad tym, jak się uda w szybszym okresie ogłosić selekcjonera, to zrobimy to. Na pewno nie będziemy trzymać tego w tajemnicy.

- Polak czy obcokrajowiec?

- Na pewno i tu i tu rozmawiamy, także tyle mogę powiedzieć.

- Ma pan sobie coś do zarzucenia po ostatnich czterech latach?

- Na pewno jest dużo niedociągnięć. My jesteśmy bardzo dużą federacją, stowarzyszeniem, ale stowarzyszenie to jest jak korporacja, pracuje tu 300 osób i zawsze będą pomyłki. Nie robi pomyłek ten, który nic nie robi. Ja sobie zdaję sprawę, że było bardzo dużo pomyłek, ale po to jesteśmy, żeby pracować i wyeliminować te pomyłki. I na pewno przez tę następną kadencję bardziej będziemy doświadczeni, żeby pracować na tym.

