Chwila prawdy, Kulesza na drugą kadencję

W polskiej piłce zbliża się moment formalnego przypieczętowania władzy. Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Piłki Nożnej jedynym kandydatem na stanowisko prezesa jest Cezary Kulesza. Oznacza to, że jego reelekcja jest praktycznie pewna, a on sam będzie kierował związkiem przez kolejne cztery lata. O ocenę dotychczasowej kadencji i prognozy na przyszłość pokusił się Marek Koźmiński. Były wiceprezes PZPN i były reprezentant Polski w rozmowie z Polską Agencją Prasową nie zostawił na obecnym szefie federacji suchej nitki.

Koźmiński o Kuleszy: "Fatalny w zarządzaniu"

Zdaniem Koźmińskiego, wybór Kuleszy na kolejną kadencję nie przyniesie polskiej piłce niczego dobrego. Wręcz przeciwnie, były znakomity obrońca przewiduje okres stagnacji i braku rozwoju pod jego rządami. Wskazuje przy tym na kluczowe, jego zdaniem, wady obecnego prezesa.

- Kulesza zostanie prezesem i czeka nas cztery lata marazmu - powiedział Marek Koźmiński, cytowany przez PAP. - To, że jest jeden kandydat byłoby może do przyjęcia, gdyby związkiem zarządzał dobry prezes, który byłby autorytetem dla całego środowiska. Kulesza jest mocny w rozgrywkach kuluarowych, fatalny w realnym zarządzaniu - wyznał.

Przed nami Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN na którym zostanie wybrany prezes związku. Kandydat jest tylko jeden: obecny szef federacji - Cezary Kulesza, który rządi od 2021 roku. Czego można spodziewać się podczas jego drugiej kadencji? Były kadrowicz Marek Koźmiński nie spodziewa niczego dobrego po obecnym prezesie PZPN.

Co powie prezes po wyborze na druga kadencję?

Były wiceprezes związku nie spodziewa się także merytorycznego wystąpienia ze strony Kuleszy podczas zjazdu.

- Nie wykluczam, że teraz ktoś Kuleszy napisze jakieś wystąpienie, a on je odczyta, może będą jakieś slajdy. Nie spodziewam się jednak żadnego przemówienia - zaznaczył Koźmiński, cytowany przez PAP.

Kulesza nie lubi konkurencji

Koźmiński zastanawiał się, kto trafi fo zarządu PZPN. Ciężko mogą mieć przeciwnicy obecnego szefa związku.

- Jedyne pytanie to, czy do zarządu trafią dwie, trzy porządne osoby - zastanawiał się Koźmiński, cytowany przez . - Jeśli chodzi o wybory do zarządu, to w kuluarach będzie się wiele działo. Może z niego wylecieć Wojciech Cygan, może też Paweł Wojtala, bo prezes nie lubi konkurencji. Za to lubi się mścić - powiedział wprost Koźmiński.

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani!