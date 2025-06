i Autor: Instagram, Archiwum prywatne Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna

Bramkarz przyłapany

Wojciech Szczęsny nie mógł tego przegapić! Piłkarz Barcelony pojawił się w Polsce. Wielkie wydarzenie

Za kilka dni wszystkie kluby rozpoczną przygotowania do zbliżającego się wielkimi krokami sezonu 2024/2025. Mimo, że stanie się to w najbliższym czasie to w Barcelonie najwięcej mówi się o aferze związanej z bramkarzami w klubie. Dokładnie mowa o Marcu-Andre ter Stegenie. Kataloński "Sport" zdradził więcej szczegółów w tej sprawie. Najwidoczniej tą sytuacją kompletnie się nie przejmuje Wojciech Szczęsny, który pojawił się na ostatnim koncercie Quebonafide. Wszystko opublikowała jego żona.