W połowie kwietnia u naszego jedynaka w NBA zjawiła się delegacja PZKosz z prezesem Grzegorzem Bachańskim i dyrektorem Koszarkiem. Omawiali wszystko, co związane z jego grą w kadrze narodowej. Natomiast decyzja, by w ogóle się pojawił, zapadła już dawniej i nic nie powinno stanąć na przeszkodzie. Przypomnijmy, że rok temu Sochan brał udział w kwalifikacjach olimpijskich, które jednak nie zakończyły się powodzeniem. 28 sierpnia w Katowicach meczem ze Słowenią Polacy rozpoczną rundę grupową Eurobasketu 2025, w której zmierzą się także z Islandią, Francją, Izraelem i Belgią.

Cztery najlepsze zespoły grupy zakwalifikują się do czołowej szesnastki turnieju. Faza pucharowa zostanie rozegrana na Łotwie. Faworytami grupy są oczywiście wicemistrzowie olimpijscy Francuzi, chociaż wiadomo od niedawna, że zagrają bez swojego supergwiazdora, leczącego od lutego zakrzepicę żył kolegi Sochana z San Antonio Spurs, Victora Wembanyamy.

Jak zwykle silną drużynę wystawią Słoweńcy z genialnym Luką Donciciem na czele – ale polscy kibice doskonale pamiętają, że na poprzednich mistrzostwach w 2022 r. Polacy sensacyjnie ich pokonali na drodze do 4. lokaty w imprezie. Sochan, który w tamtym turnieju nie brał udziału, ma być obecnie podporą naszej drużyny.

Myślę, że będzie na 100 procent. Pytanie jest jedno: kiedy przyjedzie, a nie czy. Jeremy chce grać w reprezentacji. Jest taką osobą, że to, co mówi, to robi – zapewnił Łukasz Koszarek.

Spurs zakończyli rozgrywki w NBA z 34 zwycięstwami w 82 meczach i nie weszli do play-off, ale i tak zrobili postęp od ubiegłego roku (22 wygrane). Sochan zagrał w 54 meczach, trapiły go kontuzje, miał m.in. półtoramiesięczną przerwę ze względu na złamany palec. Znowu musiał łatać pewne dziury kadrowe i grywał na różnych pozycjach, nawet środkowego, oraz w pewnym okresie wchodził z ławki, a nie jako koszykarz pierwszej piątki. Sochan trenuje obecnie indywidualnie w USA.

Reprezentację przed Eurobasketem miałby także wzmocnić naturalizowany koszykarz, o którym mówi się już od miesięcy, ale nadal brak szczegółów. Ma zastąpić A.J. Slaughtera, który w reprezentacji grał przez siedem lat, przyczyniając się do jej sukcesów – ósmego miejsca w MŚ 2019 i czwartego w ME 2022. Kandydatami do występów w kadrze są 30-letni Amerykanin Jordan Loyd z AS Monaco i 26-letni Jerrick Harding z Morabanc Andora.

Koszykarska kadra Biało-Czerwonych na ME 2025 zostanie powołana na początku lipca. – Będzie piętnastka, szesnastka, zawodników, z którym chcemy pracować przez cały czas. Cały kalendarz zgrupowań i sparingów jest już bardzo blisko finalizacji. Chcemy rozegrać trzy mecze w kraju. To będzie dobra rozgrzewka przed Eurobasketem dla zespołu i dla fanów, bo turniej w Polsce to coś wyjątkowego – powiedział Koszarek.