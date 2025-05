i Autor: AP Jeremy Sochan podczas meczu NBA

Spada wartość polskiego jedynaka w NBA?

Sochan zarobi mniej niż myślał? Eksperci zabrali głos, nie najlepsze wiadomości dla Polaka

Kiedy polski koszykarz Jeremy Sochan trafił w 2022 roku do NBA, szefowie San Antonio Spurs zaoferowali mu 4-letni kontrakt wart ok. 23 mln dol. Po trzech latach od debiutu każdy zawodnik może oczekiwać oferty przedłużenia umowy, już na znacznie korzystniejszych warunkach i to niebawem czeka Polaka. Może się jednak okazać, że będą to niższe kwoty niż te, o których mówiło się entuzjastycznie jeszcze pół roku temu.