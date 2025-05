Gwiazdor NBA ogląda mecze Legii Warszawa! Zaskakująca historia o przyjaźni

Michael Jordan wraca do NBA! Będzie pełnił wyjątkową rolę, na razie to wielka tajemnica

McGusty o tytule MVP dowiedział się podczas przedmeczowego treningu. Czy podzielił się dobrymi nowinami Traem Youngiem? Możliwe. Rozgrywający Atlanty Hawks to "piątka" draftu NBA sprzed siedmiu lat. Ostatnie szlify przed wejściem do koszykarskiego Disneylandu, czym dla wszystkich zawodników jest NBA, zbierał właśnie u boku McGusty'ego. Obaj znają się więc od lat. "Ice Trae", ze względu na kumpla, śledzi losy Wojskowych. – To prawda, Trey jest jednym z moich bardzo dobrych przyjaciół. Graliśmy razem na uniwersytecie w Oklahomie, ale bardzo zbliżyliśmy się do siebie dzięki wspólnemu życiu poza parkietem. Był moim współlokatorem w akademiku. Spędzaliśmy razem dużo czasu i był jednym z najważniejszych dla mnie osób w czasie, gdy byliśmy razem w Oklahomie – tłumaczy McGusty.

Obaj sobie kibicują

On trafił do innej drużyny uniwersyteckiej, do Miami Hurricanes. Young, jako niezwykle skuteczny playmaker w uniwersyteckiej NCAA, był łakomym kąskiem klubów NBA. Został wybrany z piątym wyborem w drafcie w 2018 roku przez Dallas Mavericks, drużynę swojego rodzinnego miasta. Z miejsca został oddany w ramach wymiany do Atlanty Hawks, gdzie gra do dziś. – Kiedy opuścił Oklahomę i zaczął grać w NBA, a ja poszedłem do Miami, utrzymywaliśmy świetny kontakt. Ten rok razem bardzo nas zbliżył. Zawsze, gdy wpadał z drużyną na mecze do Miami, to kibicowałem mu z trybun, mieliśmy dla siebie czas, wyskakiwaliśmy zjeść – mówił nam koszykarz Legii.

Koszykarze Hawks mają już wolne, Young może rzucić okiem na ćwierćfinały Orlen Basket Ligi. Przed Legią dwa spotkania z Górnikiem Wałbrzych we własnej hali na Bemowie (pierwszy mecz przy ul. Obrońców Tobruku 40 w środę, drugi w piątek), McGusty jest przekonany, że zawsze może liczyć na bardziej znanego kolegę po fachu. – Z Traem do dziś trzymamy się razem i nawzajem wspieramy. Szanujemy się mocno, dobrze mieć po swojej stronie ludzi, którym na tobie zależy – podsumował Kameron McGusty.

W ćwierćfinałach, ale też w półfinałach rywalizacja toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Finały będą już do czterech wygranych. Rozpoczną się 9 czerwca, a złoty medalista wyłoniony zostanie najpóźniej 22 czerwca.

Pozostałe ćwierćfinałowe pary:

Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń,

Trefl Sopot - King Szczecin,

PGE Start Lublin - Energa Icon Sea Czarni Słupsk

