LeBron James zakończy karierę? Niejasna odpowiedź

Po niespodziewanym odpadnięciu Los Angeles Lakers już w pierwszej rundzie play off NBA, LeBron James – najlepszy strzelec w historii ligi – nie ukrywał rozczarowania. „Nie mam jeszcze odpowiedzi” – przyznał 40-letni koszykarz pytany o swoją dalszą przyszłość. Mimo solidnych statystyk (22 pkt, 7 zb., 6 as.) w przegranym 96:103 meczu z Minnesota Timberwolves, „Król LeBron” i jego zespół musieli uznać wyższość niżej notowanego rywala, przegrywając serię 1-4.

Choć wcześniej sugerował, że mógłby grać jeszcze 5–7 lat, coraz więcej wskazuje na to, że jego koniec kariery jest bliższy niż dalszy. Czy LeBron wróci na swój 23. sezon? Kibice i eksperci będą czekać z niecierpliwością.

- Muszę ze sobą porozmawiać, jak długo jeszcze chcę grać. Nie znam odpowiedzi na to pytanie w tej chwili - przyznał LeBron James, który był wyraźnie rozczarowany szybką porażką w play-offach NBA.

LeBron przyznał, że decyzję o ewentualnym zakończeniu kariery podejmie po rozmowie z żoną, bliskimi oraz... samym sobą. Choć nie ma przeszkód kontraktowych (może zarobić 56 mln dolarów w kolejnym sezonie), jego niepewność niepokoi kibiców Lakers. W tle są jednak silne argumenty za kontynuacją kariery: możliwość dalszej gry z Luką Donciciem, z którym się świetnie dogaduje, a przede wszystkim... z własnym synem. 20-letni Bronny zadebiutował w tym sezonie i wraz z ojcem stworzyli pierwszą w historii parę ojciec–syn w NBA.

LeBron James dzierży rekordy ligi

LeBron James kończy swój 22. sezon w NBA z dobrym bilansem: średnio 24,4 pkt, 8,2 asysty i 7,8 zbiórki. Z Lakers wygrał 52 mecze sezonu zasadniczego i poprowadził ich do pierwszego miejsca w dywizji Pacific. Jednak nawet duet James–Doncić, który rozegrał razem jedynie 21 meczów, nie zdołał odpowiednio się zgrać, by sprostać wymaganiom fazy play off.

James już teraz dzierży rekord liczby rozegranych meczów w play off (292), a tylko 49 spotkań brakuje mu do pobicia rekordu wszech czasów Roberta Parisha w sezonie zasadniczym (1611). Jeśli zdecyduje się na ósmy sezon z rzędu w Lakers, będzie to jego najdłuższy pobyt w jednym klubie.