Szok we Francji! Gonçalo Feio odchodzi z Dunkierki, kontrakt rozwiązany

Lech Poznań szykuje kolejny głośny transfer To on ma być kluczem do sukcesu w Europie?

Wielka kasa do podziału w polskiej lidze

Jagiellonia dokonała bardzo ciekawego wzmocnienia przed startem nowego sezonu. Szeregi drużyny z Podlasia zasilił Alex Pozo, którego CV robi ogromne wrażenie. Nowy nabytek Jagiellonii Białystok to piłkarz z olbrzymim doświadczeniem na hiszpańskich boiskach. 26-latek ma w dorobku aż 103 występy w LaLiga oraz 169 meczów na poziomie drugiej ligi. To gwarancja jakości, która z pewnością przyda się drużynie w nadchodzących rozgrywkach.

Roman Kosecki o kadrze Jana Urbana. Odważna deklaracja przed meczem z Holandią

Ponad 100 meczów w LaLiga i debiut w Sevilli

Alex Pozo jest wychowankiem Sevilli, w której barwach debiutował w hiszpańskiej ekstraklasie. Później jego kariera wiodła przez takie kluby jak RCD Mallorca, SD Eibar, a ostatnie dwa sezony w LaLiga spędził we wspomnianej Almerii. Co więcej, pięć lat temu obrońca zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii. Zagrał 45 minut w towarzyskim meczu przeciwko Litwie, co jest najlepszym potwierdzeniem jego wysokich umiejętności.

Michał Żewłakow wskazał, kogo potrzebuje Legia Warszawa. Padły słowa o strażniku... banku

Jagiellonia Białystok nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Klub z Podlasia poinformował, że dołącza Alex Pozo, doświadczony prawy obrońca z przeszłością w LaLiga. Hiszpan, który ma na koncie nawet występ w reprezentacji, został wypożyczony z Almerii. Czy nowy nabytek będzie gwiazdą PKO BP Ekstraklasy?

Polska liga bez tajemnic. Sprawdź się w quizie o Ekstraklasie Pytanie 1 z 8 Który klub zdobył najwięcej mistrzostw Polski? Legia Warszawa Ruch Chorzów Górnik Zabrze Następne pytanie

Hiszpańska kolonia w Białymstoku. "Mówił mi same dobre rzeczy"

Pozo jest piątym Hiszpanem w kadrze Jagiellonii, co z pewnością ułatwi mu szybką aklimatyzację. Jak sam przyznał w rozmowie z oficjalną stroną klubu, obecność rodaków była ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji.

– Obecność Hiszpanów w zespole bardzo ułatwia dołączenie do drużyny. Rozmawiałem już z Jesusem Imazem, który mówił mi o klubie, kibicach i życiu tutaj – zdradził nowy zawodnik "Jagi", cytowany przez klubowe media.

Ryszard Komornicki o reprezentacji: „Trójka stoperów to pomyłka, Urban da luz i poukłada grę” [ROZMOWA SE]

Co ciekawe, Pozo zna się z byłym graczem Jagiellonii, a obecnie napastnikiem Legii Warszawa, Markiem Gualem. On również polecał mu przenosiny do Polski.

– Marc Gual rozmawiał ze mną. Informował mnie o klubie i o mieście. Znamy się, bo grał ze mną w Sevilli. Prawda jest taka, że mówił mi same dobre rzeczy o tym miejscu – dodał Pozo w rozmowie z klubowymi mediami.

Legia Warszawa osłabiona przed rewanżem w Lidze Europy. Gwiazda nie leci do Kazachstanu! Zaskakujący powód

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SuperSport Co robią piłkarze na sportowej emeryturze DUDEK, MAJDAN, TOMASZEWSKI. SuperSport+.

Alex Pozo stawia sprawę jasno. Chce powtórzyć sukces

Hiszpański obrońca nie ukrywa, że do Białegostoku przychodzi z jasno określonymi celami. Ambicje nowego gracza są w pełni zbieżne z oczekiwaniami klubu i kibiców.

– Celem z pewnością jest awans do fazy ligowej Ligi Konferencji, a także zagrać bardzo dobry sezon w lidze. Mam nadzieję, że uda się powtórzyć to, co stało się przed rokiem, czyli wygrać mistrzostwo – zakończył Alex Pozo.

FK Aktobe - Legia Warszawa w Lidze Europy. Wahan Biczachczjan znów odpali petardę?