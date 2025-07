i Autor: AKPA

To może być forma życia!

Mocna zapowiedź Wilfredo Leona przed mistrzostwami świata! Reprezentant Polski wypalił o tym wprost. "To dla nas motywacja"

Zbliżają się najważniejsze tygodnie dla reprezentacji Polski. Przed ekipą Nikoli Grbicia ważny sprawdzian, czyli kilka meczów Ligi Narodów w Polsce, a także turniej finałowy. Należy pamiętać, że najważniejsze wydarzenie dla "biało-czerwonych" odbędzie się we wrześniu, czyli mistrzostwa świata. Będzie to wyjątkowy czas dla Wilfredo Leona, który ostatni raz na tym prestiżowym turnieju wystąpił w barwach Kuby w 2010 roku. Jeden z liderów kadry Grbicia zapowiedział coś specjalnego na to wydarzenie.