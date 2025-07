To jest dla nas proces nauki, uczymy się tej regularności. Bez niej nie możemy takiego spotkania wygrać. Oczywiście w niektórych sytuacjach powracaliśmy do spotkania. Na początku jednak nie potrafiliśmy powrócić. W samej końcówce mieliśmy kilka błędów. To było bardzo różnie, bo nie mieliśmy przyjęcia, albo mieliśmy atak. Mieliśmy też w jednym z setów poziom przyjęcia 71 procent. To nam się bardzo rzadko zdarza. Musimy gdzieś znaleźć równowagę w naszej grze, to ważne – skomentował Lavarini.