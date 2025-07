Kiedy grają polskie siatkarki? O której mecz Polska – Brazylia: Plan gier Ligi Narodów

Pierwszy turniej Ligi Narodów odbył się w Chinach, więc polscy kibice powinni już być przyzwyczajeni do wczesnego wstawania. Tym bardziej, że jest na co popatrzeć – polskie zawodniczki do tej pory przegrały tylko jedno spotkanie, właśnie w Chinach, przeciwko Turczynkom, a i to dopiero po tie-breaku, natomiast w spotkaniach z Chinami, Tajlandią i Belgią Polki zdobyły komplet punktów. W kolejnym turnieju, w Serbii, nasze zawodniczki były już nie do zatrzymania i ograły wszystkie cztery przeciwne zespoły – Holandię (choć dopiero po tie-breaku), USA, Niemcy oraz Serbię. Teraz rywalizacja przeniosła się znów na daleki wschód i kibice, jeśli chcą śledzić grę Polek, muszą wcześnie wstać!

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarek? Terminarz Ligi Narodów

W pierwszym meczu w Japonii polskie siatkarki zmierzyły się z Koreą Południową i mimo początkowych problemów wygrały 3:1. Ich kolejnym rywalem będzie Brazylia, która również przegrała do tej pory tylko jedno spotkanie – z Włoszkami. Mecz Polska – Brazylia w Lidze Narodów kobiet odbędzie się w piątek, 11 lipca, o godzinie 12:20 – w przeciwieństwie do meczu z Koreą, które zaczęło się o 8:30, nie jest to bardzo wczesna pora, ale dla osób pracujących i tak nie będzie ona zbyt komfortowa. Mamy nadzieję, że Polki odwdzięczą się przynajmniej fanom dobrym wynikiem! Później Biało-Czerwone zamkną ostatni turniej LN w fazie zasadniczej meczami z Japonią i Bułgarią:

9 lipca 2025 (08:30): Polska – Korea Południowa 3:1

11 lipca 2025 (12:20): Polska – Brazylia

12 lipca 2025 (12:20): Polska – Japonia

13 lipca 2025 (07:30): Polska – Bułgaria

Warto podkreślić, że choć Polki od samego początku nie musiały się martwić o wejście do fazy pucharowej, ponieważ jako gospodynie turnieju finałowego Ligi Narodów w Łodzi miały zapewniony awans, to i tak wywalczyłyby go również sportowo, co jest dobrym prognostykiem przed walką o medale. Pierwsze mecze fazy finałowej zostaną rozegrane w dniach 23-24 lipca. Finał i mecz o trzecie miejsce odbędą się 27 lipca.