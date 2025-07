Spis treści

W pierwszym spotkaniu I rundy eliminacji Ligi Europy Legia Warszawa pokonała u siebie kazachskie FK Aktobe 1:0. To skromna zaliczka przed rewanżem. Teraz jednak zespół trenera Edwarda Iordanescu na mecz wyjazdowy poleci bez jednego ze swoich kluczowych zawodników. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, w kadrze na to spotkanie zabrakło Ilji Szkurina. To osłabienie siły ofensywnej warszawskiego klubu.

Dlaczego Ilja Szkurin nie zagra z Aktobe?

Ilja Szkurin to napastnik, który niedawno przypieczętował zwycięstwo Legii 2:1 nad Lechem Poznań w meczu o Superpuchar Polski, zdobywając kluczową bramkę. Dlaczego zabraknie go w Kazachstanie? O powodach jego absencji poinformował dziennikarz Canal+ Sport, Krzysztof Marciniak.

- Ilia Szkurin nie pojedzie do Kazachstanu na mecz z Aktobe - napisał w mediach społecznościowych. - Nie chodzi o sprawy zdrowotne, bardziej polityczne. Piłkarz obawia się, że krytykowany przez niego białoruski reżim mógłby we współpracy ze służbami Kazachstanu narobić mu kłopotów - wyjaśnił dziennikarz.

Informacje te znalazły potwierdzenie. Legia Warszawa, publikując listę zawodników powołanych na mecz, oficjalnie poinformowała o absencji Białorusina, podając w komunikacie, że napastnik "nie poleci z drużyną na rewanżowy mecz do Kazachstanu z powodów osobistych".

Przed Legią Warszawa rewanżowe starcie z FK Aktobe w I rundzie eliminacji Ligi Europy. Choć w pierwszym meczu stołeczny klub wygrał 1:0, to do Kazachstanu poleci poważnie osłabiony. W kadrze zabraknie Ilji Szkurina, bohatera meczu o Superpuchar Polski. Powód jego absencji nie jest sportowy i może zaskakiwać.

Legia bez kilku ważnych graczy

Brak Ilji Szkurina to nie jedyny problem kadrowy trenera Edwarda Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać także z kilku innych zawodników, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. W Warszawie zostali kontuzjowani gracze, tacy jak doświadczony obrońca Artur Jędrzejczyk, potugalski pomocnik Claude Goncalves oraz młodzieżowiec Jakub Żewłakow.

Kadra Legii na mecz z FK Aktobe:

Bramkarze: Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Wojciech Banasik

Obrońcy: Steve Kapuadi, Marco Burch, Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Ruben Vinagre, Patryk Kun, Jan Ziółkowski

Pomocnicy: Rafał Augustyniak, Kacper Chodyna, Wahan Biczachczjan, Juergen Elitim, Ryoya Morishita, Pascal Mozie, Wojciech Urbański, Bartosz Kapustka

Napastnicy: Migouel Alfarela, Jean-Pierre Nsame, Marc Gual

Trener Edward Iordănescu powołał 21 zawodników na rewanżowy mecz 1. rundy el. Ligi Europy UEFA FK Aktobe - Legia Warszawa.Kadra ➡️ https://t.co/bX9rVAzSG8 pic.twitter.com/Ow603MvXtm— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 14, 2025

Aktobe - Legia: Kiedy i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Rewanżowy mecz I rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy FK Aktobe a Legią Warszawa zostanie rozegrany w czwartek, 17 lipca, o godzinie 18:00 czasu polskiego w Kazachstanie. Transmisję na żywo z tego spotkania przeprowadzi stacja TVP Sport. Dostępna będzie również w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej.

