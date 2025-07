Spis treści

Do Legii Oyedele trafił przed rokiem z Manchesteru United. Miał dobre wejście do zespołu. Pokazał się w Ekstraklasie i Lidze Konferencji. W efekcie trener Michał Probierz powołał go do reprezentacji Polski na październikowe zgrupowanie przed występami w Lidze Narodów. Pomocnik zadebiutował w pierwszym składzie w meczu z Portugalią, ale za ten występ został skrytykowany. Później zagrał jeszcze z Chorwacją.

Sześć milionów euro, ale część trafi do Man Utd

Jednak końcówkę rundy Oyedele stracił przez kontuzję. W nowym roku wrócił do gry i był kluczowym graczem stołecznego klubu, z którym zdobył Puchar Polski i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Świetnie wypadł w rewanżu z Chelsea na Stamford Bridge. W czerwcu wrócił też do reprezentacji Polski, ale jednak tym razem nie dostał szansy od szkoleniowca drużyny narodowej.

Oyedele nie zagrał z Aktobe

Oyedele rozpoczął z Legią przygotowania do nowego sezonu. Jednak zabrakło go w kadrze na pierwszy mecz z FK Aktobe w I rundzie eliminacji Ligi Europy. Wszystko przez to, że pomocnik ma trafić do francuskiego RC Strasbourg. Klub z Ligue 1 jest gotowy zapłacić za młodego pomocnika sześć milionów euro. Tyle wynosi bowiem kwota odstępnego zapisana w umowie, która jest ważna do 2027 roku.

ℹ️ Maxi Oyedele przejdzie jutro testy medyczne i podpisze pięcioletni kontrakt ze Strasbourgiem. Legia wykorzysta swoją część pieniędzy z klauzuli na transfery w letnim oknie. https://t.co/0DyUYk7oot— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 13, 2025

Wszystko wskazuje na to, że Maxi Oyedele (21 l.) w tym oknie odejdzie z Legii. Reprezentant Polski łączony jest z transferem do RC Strasbourg. W ubiegłym sezonie francuski klub zakończył rozgrywki na siódmym miejscu w Ligue 1. Stołeczny klub zyskami z transferu będzie musiał podzielić się z angielskim gigantem.

Jest za dużym człapakiem?

Jak donosił przed kilkoma tygodniami dziennikarz Fabrizio Romano przy sprzedaży Oyedele warszawski klub zarobi 60 procent z sumy transferowej, a 40 procent trafi na konto Manchesteru United. Dla samego zawodnika transfer do Strasburga byłby krokiem naprzód. Czy jednak kadrowicz jest już gotowy na tak duże wyzwanie, aby poradzić sobie w lidze francuskiej?

- Wydaje mi się troszkę za dużym człapakiem, który biega w jednym tempie, żeby z marszu podbić tę ligę. Tam potrzeba trochę szybkiego czasu reakcj niż ma to miejsce z Oyedele – ocenił Tomasz Smokowski w Kanale Sportowym.

Rajovic nowym napastnikiem Legii?

Odejdzie Oyedele, ale za to szeregi Legii ma wzmocnić Mileta Rajovic. To duński napastnik, który występował w Watfordzie na poziomie angielskiej Championship. Jednak ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Broendby Kopenhaga. Czy władze klubu z Łazienkowskiej zdecydują się na jego transfer?

