10 czerwca Polska przegrała na wyjeździe z Finlandią 1:2, mocno utrudniając sobie drogę do przyszłorocznych mistrzostw świata. Dwa dni później Probierz podał się do dymisji. "Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na Was liczyć. Dziękuję za zaufanie prezesowi i zarządowi PZPN. Dziękuję oczywiście wszystkim piłkarzom, z którymi miałem przyjemność spotkać się na tej drodze. Będę trzymał za Was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było Wasze wsparcie" - napisał w oficjalnym oświadczeniu.

Głowy Probierza wielu ekspertów domagało się jednak już przed starciem z Finlandią. Powodem było oczywiście zamieszanie z opaską kapitana, w efekcie którego Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. "Lewy" definitywnie nie pożegnał się z kadrą, ale zaznaczył, że dopóki Probierz będzie trenerem, on nie wyjdzie na boisko w koszulce z orzełkiem na piersi. Problem - z perspektywy Lewandowskiego - sam się szybko rozwiązał, więc wiele wskazuje na to, że zawodnika Barcelony zobaczymy w barwach narodowej drużyny już we wrześniowych meczach z Holandią i Finlandią.

Robert Lewandowski o kandydaturze Jana Urbana na selekcjonera reprezentacji Polski: Super!

Pytanie tylko, kto zostanie następcą Probierza? W ostatnich godzinach na głównego faworyta wyrósł Jan Urban i ta kandydatura przypadła Lewandowskiemu do gustu. "Jak Robert Lewandowski przyjmie ewentualną kandydaturę Jana Urbana? "Super". Wzajemny szacunek z obu stron. Pytanie, czy Cezary Kulesza dogada się z 63-letnim szkoleniowcem?!? 28 dni bez selekcjonera. Prezes PZPN zbliża się do rekordów z 2022 (34 dni) i 2023 (też 34)!" - napisał dziennikarz Roman Kołtoń na portalu "X".

Jak Robert Lewandowski przyjmie ewentualną kandydaturę Jana Urbana? „Super”. Wzajemny szacunek z obu stron. Taka @PrawdaFutbolu Pytanie, czy Cezary Kulesza dogada się z 63-letnim szkoleniowcem?!? 28 dni bez selekcjonera. Prezes PZPN zbliża się do rekordów z 2022 (34 dni) i 2023… pic.twitter.com/oFPN4moqba— Roman Kołtoń (@KoltonRoman) July 8, 2025