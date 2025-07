Ewa Pajor tak została określona w Szwecji. Co za słowa o Polce przed meczem na EURO!

Kapitanka tak to widzi

Po przegranej 0:2 z Niemkami w pierwszym meczu EURO 2025, reprezentacja Polski kobiet nie ma czasu na rozpamiętywanie niepowodzenia. Już we wtorek czeka je starcie z kolejnym rywalem - Szwecją. To zespół, który zaledwie trzy lata temu dotarł do półfinału Euro, a w ubiegłym roku zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata. Biało-czerwone muszą wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, aby nawiązać walkę z tak utytułowanym przeciwnikiem.

Nina Patalon o Szwecji: To bardzo doświadczona drużyna

Selekcjonerka Nina Patalon nie ukrywa, że jej podopieczne czeka niezwykle trudne zadanie. Trenerka z ogromnym szacunkiem wypowiada się o najbliższych rywalkach, wskazując na ich ogromne doświadczenie i piłkarską jakość.

– To bardzo doświadczona drużyna, która jest utytułowana – przyznała wprost Nina Patalon, cytowana przez PAP. – Ma wysokiej klasy, doświadczone zawodniczki, które z łatwością organizują grę i czytają to, co się dzieje na boisku. Wiedzą jak zachować się w poszczególnych momentach – dodała.

Trenerka Polek wskazuje na kluczowe cechy Szwedek

Analiza selekcjonerki pokazuje, że Szwedki to zespół kompletny, który potrafi doskonale zarządzać wydarzeniami na boisku. Polki będą musiały być gotowe na różne scenariusze i zachować czujność przez pełne 90 minut, szczególnie przy stałych fragmentach gry.

– Szwecja potrafi dobrze zarządzać meczem i regulować tempo gry - wyznała Patalon, cytowana przez PAP. - Cechują się dużą dyscypliną. Są dobrze poukładane. W fazach przejściowych z obrony do ataku potrafią przyśpieszyć. Mają dobre warunki fizyczne. Trzeba będzie być czujnym przy stałych fragmentach – dodała.

Szwedki potrafią uśpić rywala

Trenerka zwróciła uwagę na niezwykłą boiskową inteligencję Szwedek.

– Potrafią odczytywać tempo gry - przekonywała Patalon, cytowana przez PAP. - Gdy trzeba, to przyśpieszają lub usypiają rywala. Potrafią się bronić, żeby w pewnym momencie wyprowadzić kontratak – zakończyła selekcjonerka reprezentacji Polski.

EURO 2025: Polska – Szwecja. Gdzie i kiedy oglądać?

Początek meczu 2. kolejki grupy C mistrzostw Europy kobiet Polska – Szwecja w Lucernie we wtorek o godz. 21.00. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

