Zbigniew Boniek po meczu Polska – Niemcy. Jasna ocena byłego prezesa PZPN, nie zostawił złudzeń!

Co z Lewandowskim w kadrze? Jest głos z PZPN!

Euro 2025 kobiet: wiadomo, ile osób obejrzało mecz Polska - Niemcy! Co mówi ten wynik?

Polska – Niemcy: Biało-czerwone przegrywają na start Euro 2025

To spotkanie było dla Polek kulminacją siedmiomiesięcznych przygotowań, zapoczątkowanych historycznym awansem w grudniu 2024 roku. Już w pierwszej minucie meczu Adriana Achcińska zmusiła niemiecką bramkarkę do interwencji, a chwilę później Kinga Szemik popisała się skuteczną obroną po groźnym kontrataku rywalek. Polki grały odważnie i mimo przewagi Niemek w posiadaniu piłki, do przerwy utrzymały bezbramkowy remis.

Punkt zwrotny nastąpił w 52. minucie, kiedy Brand pięknym uderzeniem z dystansu trafiła w samo okienko bramki. Choć biało-czerwone miały swoje okazje – najlepszą zmarnowała Ewa Pajor po indywidualnej akcji – to Niemki były skuteczniejsze. Drugiego gola zdobyła głową Schueller po precyzyjnym dośrodkowaniu Brand. Zawodniczka Wolfsburga została wybrana najlepszą piłkarką meczu.

Zobacz zdjęcia z meczu Polska - Niemcy w galerii poniżej.

Zbigniew Boniek pochwalił polskie piłkarki:

Mimo porażki i siódmej z rzędu przegranej z Niemkami, Polki pozostawiły po sobie dobre wrażenie. Kibice licznie wspierali drużynę z trybun, a mecz obserwował prezes PZPN Cezary Kulesza.

Spotkanie Polska – Niemcy oglądane było przez dwa miliony osób, w tym także wiele gwiazd sportu. Wśród nich był m.in. były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

- Pięknie zagrały nasze dziewczyny. Więcej nie można było zrobić. Brawo Nina, brawo dziewczyny – napisał na platformie „X”.

Pięknie zagrały nasze Dziewczyny 🇵🇱⚽️ Więcej nie można było zrobić⚽️ Brawo Nina, brawo Dziewczyny👏👏 @laczynaskobieca— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) July 4, 2025

Kiedy kolejny mecz Polek na Euro 2025?

Polki przegrały z Niemkami 0:2 i zajmują obecnie ostatnie miejsce w tabeli. W drugim meczu grupy C Szwecja pokonała Danię 1:0. Po pierwszej kolejce Niemki i Szwedki mają po trzy punkty. We wtorek Polki zmierzą się w Lucernie ze Szwedkami i będą walczyć o pierwsze punkty na Euro 2025.