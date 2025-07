Reprezentant Polski zmienił klub! Tam ma dostać więcej szans

Polska – Niemcy: Pokazały wielki charakter, ale to było za mało. Przegrywamy na start Euro 2025

Jakub Kamiński w nowym klubie

Latem 2022 roku Kamiński przeniósł się do Wolfsburga z Lecha za 10 milionów euro. Przez ten czas miewał w Bundeslidze wzloty i upadki, a łącznie rozegrał w tej lidze 70 meczów, w których strzelił 4 gole i zanotował 8 asyst. Z czasem w składzie Wilków zaczęło być dla niego coraz ciaśniej, co spowodowało, że podjął decyzję o zmianie barw klubowych.

W kolejnych rozgrywkach skrzydłowy będzie występował w 1. FC Koeln. Utytułowany klub wraca do Bundesligi po rocznej banicji i pozyskuje piłkarzy, którzy tym razem mają zagwarantować spokojne utrzymanie. Wybór padł właśnie na Kamińskiego. Polak dołączy do ekipy z Kolonii na zasadzie rocznego wypożyczenia, po którym klub będzie miał opcję wykupu go na stałe.

Kamiński: "Chcę postawić kolejny krok w swojej karierze"

Kamiński od lat otrzymuje także powołania do reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi zanotował 22 występy i zdobył w nich jedną bramkę, w czerwcu 2022 roku w spotkaniu z Walią.

Dyrektor sportowy Kolonii, Thomas Kessler, komplementuje kadrowicza po ściągnięciu go na rok w szeregi swojego zespołu. - Zyskujemy gracza, który jest młody, a mimo to już zdążył pokazać swoje atuty w Bundeslidze. Ma dużą szybkość, dobrą technikę i jest skuteczny w pojedynkach. Jego dynamika wniesie nowe elementy do naszego ataku. Wierzymy, że postawi u nas kolejny krok w swojej karierze - powiedział.

- Koeln to klub z wielką historią i tym piękniej, że zagra znowu w Bundeslidze. Wraz z nowymi kolegami z drużyny chcę postawić kolejny krok w swojej karierze - stwierdził z kolei Kamiński.

Drużyna z Kolonii miniony zespół 2. Bundesligi zakończyła na pierwszym miejscu w tabeli. Rok wcześniej natomiast spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej finiszując na 17., przedostatniej pozycji w tabeli rozgrywek.