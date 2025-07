Iga Świątek o sukcesie Kamila Majchrzaka. Zwróciła uwagę na ważną rzecz

Tak, oczywiście, że się znamy. W Polsce tenisowa społeczność jest dość mała, więc znamy praktycznie wszystkich. On zawsze był super miłym facetem, naprawdę skromnym i pracowitym, więc zasługuje na wszystko, co najlepsze. Rozwijał się, ale oczywiście potem miał problemy, więc mogę się z tym utożsamić. Jego sytuacja była trudniejsza i cieszę się, że wrócił. Zawsze mu kibicuję, bo to jeden z najmilszych ludzi - powiedziała Iga Świątek, nawiązując oczywiście do dyskwalifikacji Kamila Majchrzaka za doping.