Śmierć Diogo Joty wstrząsnęła nawet światem tenisa! Wimbledon odchodzi od tradycji, by uczcić pamięć piłkarza

Diogo Jota miał za sobą wyśmienity sezon. Z Liverpoolem zdobył mistrzostwo Anglii, natomiast z drużyną narodową pokonał mistrzów Europy, Hiszpanów, w finale Ligi Narodów. Przerwę w rozgrywkach wykorzystał na ułożenie spraw rodzinnych i wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Rute Cardoso, z którą doczekał się trójki dzieci. Niestety, ledwie 11 dni po ślubie doszło do tragedii – Diogo Jota i jego młodszy brat Andre Silva (również piłkarz) zginęli w wypadku samochodowym, gdy w luksusowym Lamborghini, którym się poruszali, pękła opona, co doprowadziło do rozbicia się pojazdu i jego pożaru. Świat sportu opłakuje tragicznie zmarłych piłkarzy i okazuje się, że nawet w środowisku tenisowym wypadek ten odbił się szerokim echem. Na tyle mocnym, że Wimbledon dopuścił naruszenie własnych zasad.

Od 1877 roku na Wimbledonie obowiązuje przepis, że zawodnicy mają być ubrani w jednolite białe stroje i nie było w tym żadnych wyjątków. Jednak wielu tenisistów chciało w jakiś sposób uczcić pamięć o Diogo Jocie, choćby czarnymi opaskami na ramieniu. Okazuje się, że organizatorzy Wimbledonu, którzy bardzo mocno trzymają się swoich zasad, dopuścili takie odstępstwo i wielu zawodników w czwartek, 3 lipca, wystąpiło właśnie z czarnymi opaskami na ramieniu. – Ten facet to wielkie nazwisko, nie tylko w Portugalii, ale i na całym świecie. Był wspaniałym człowiekiem z piękną żoną i trójką dzieci. Życzę im wszystkiego najlepszego. Dla jego rodziny bardzo trudno będzie pozbierać się po takiej tragedii – powiedział Francisco Cabral, jeden z uczestników tegorocznego Wimbledonu, rodak Joty.

Pamięć Diogo Joty będzie oczywiście uczczona także na wydarzeniach piłkarskich. Wszystkie ćwierćfinały Klubowych Mistrzostw Świata rozpoczną się minutą ciszy, podobne decyzje zapadły też w sprawie części meczów na Euro 2025 kobiet, na których występuje m.in. reprezentacja Polski.