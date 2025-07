FC Barcelona wyda miliony euro na... karę od UEFA! Zamiast transferów – potężna grzywna

Wszyscy się zastanawiają co z Wojciechem Szczęsnym. Dyrektor sportowy Barcelony tłumaczy. To będzie przełomowy dzień

FC Barcelona wciąż nie wyszła w pełni na prostą jeśli chodzi o kwestie finansowe. W minionym sezonie miała problemy choćby z rejestracją Pau Victora i Daniego Olmo, co stało się nawet przyczyną... fiaska negocjacji z Nico Williamsem z Athleticu Bilbao! Hiszpan chciał bowiem od Barcelony gwarancji rejestracji, której Barcelona z jakiegoś powodu nie mogła, lub nie chciała mu dać. Williams został więc w Bilbao, a „Duma Katalonii” musi szukać innego zawodnika, który byłby podobny charakterystyką. Niestety, w najbliższym czasie władze klubu będą musiały wydać kilkanaście milionów euro, ale nie będzie to żadna inwestycja – taką bowiem muszą zapłacić karę nałożoną przez UEFA, właśnie z powodu naruszeń w Finansowym Fair-Play.

Wszyscy się zastanawiają co z Wojciechem Szczęsnym. Dyrektor sportowy Barcelony tłumaczy. To będzie przełomowy dzień

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka

Z komunikatu ogłoszonego przez UEFA wynika, że Barcelona otrzymała bezwarunkową karę w wysokości 15 mln euro! To jednak nie koniec złych wieści, ponieważ jeśli Barcelona złamie przepisy w przyszłości, to będzie musiała dopłacić kolejne 45 mln euro! To jednak nie koniec, ponieważ kara dotyczy także restrykcji w rejestracji piłkarzy do Ligi Mistrzów. – Wszystkie kluby zgodziły się również na poddanie się ograniczeniom w rejestracji nowych zawodników na swojej Liście A do rozgrywek klubowych UEFA. Tego rodzaju środek może być warunkowy, bezwarunkowy lub oba i obejmuje jeden lub więcej sezonów w zależności od długości ugody – czytamy w komunikacie na stronie UEFA.

Ukaranych klubów jest więcej. Grzywnę zapłacić będą musiały także Chelsea – 20 mln euro plus 60 mln w razie dalszych naruszeń. W takim samym wymiarze, czyli bezwarunkowa kara oraz możliwa w przyszłości zostały ukarane również Olympique Lyon (12,5 mln i 37,5 mln euro), Aston Villa (5 mln i 15 mln euro) oraz Hajduk Split (300 tys. i 900 tys. euro).