Wielki problem Barcelony. Wszystko zawisło na włosku, to pokłosie poprzednich kłopotów

FC Barcelona bardzo dobrze poradziła sobie w minionym sezonie, zdobywając krajową „potrójną koronę” czyli mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. W Lidze Mistrzów dotarli natomiast do półfinału i w zasadzie byli tylko krok od tego, by zagrać w finale. Nie oznacza to jednak, że drużyna nie potrzebuje wzmocnień, ponieważ często była ona zależna od obecności lub formy takich zawodników jak Raphinha i Lamine Yamal. Właśnie na pozycji, na której gra Raphinha, gra również Nico Williams, który miał dołączyć do Barcelony tego lata. Okazało się jednak, że rozmowy między Barceloną a zawodnikiem utknęły w martwym punkcie z powodu żądań Hiszpana, na które nie chce zgodzić się klub.

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka

Już wcześniej informowano, że przyjście Nico Williamsa może być problemem dla Roberta Lewandowskiego, ponieważ „upakowanie” w jednym składzie Raphinhy i Williamsa wymagałoby zmiany w ustawieniu – bez klasycznego napastnika, a z fałszywą dziewiątką, w którą wcieliłby się Dani Olmo. Jednak obecnie transfer Williamsa nie jest już taki pewny. – Negocjacje między klubem a agentem zawodnika utknęły w ostatnich dniach martwym punkcie, co wywołało obawy i niezadowolenie w biurach Spotify Camp Nou. (...) Jednym z powodów tego impasu jest to, że zawodnik za pośrednictwem swojego agenta podkreśla, jak ważna dla niego jest gwarancja rejestracji, ze szczegółowymi żądaniami dotyczącymi warunków, które FC Barcelona w tym momencie uważa za niedopuszczalne i które nie zostały przedstawione w początkowych rozmowach – czytamy w „Mundo Deportivo”.

Problemy Barcelony wynikają więc pośrednio z jej poprzednich kłopotów z rejestracją nowym zawodników – „Duma Katalonii” musiała mocno się natrudzić, by móc zarejestrować Daniego Olmo i Pau Victora. Nico Williams nie chce, żeby spotkało go to samo, a Barcelona, jak widać, nie chce lub nie potrafi dać mu wspomnianych gwarancji. Sytuację tę z pewnością chcieliby wykorzystać rywale Barcelony – zainteresowany Williamsem ma być m.in. Bayern Monachium.

