Jessica Pegula stanęła w obronie Igi Świątek! Poruszające słowa

Jej praca nóg jest bardzo dobra i myślę, że to bardzo ważne na trawie. To zdecydowanie jedna z jej mocnych stron, coś co może wykorzystać, grając na tej nawierzchni. Teraz przeciwko mnie serwowała naprawdę dobrze. Serwowała mocno. Zaserwowała mi chyba z dziewięć asów. To zdecydowanie więcej niż kiedykolwiek, kiedy grała przeciwko mnie na innych nawierzchniach. Uważam, że to był mecz na wysokim poziomie, z obu stron. Obie serwowałyśmy bardzo dobrze. Dobrze returnowałyśmy. Miałyśmy kilka naprawdę dobrych punktów - analizowała Jessica Pegula. - Potem stwierdziła, że jest dla niej jeszcze nadzieja na trawie. A przecież jest na niej już całkiem dobra. Dotarła przecież do ćwierćfinału Wimbledonu, wygrała też turniej juniorski. To przecież oczywiste, że nie jest jak jakaś przegrana sprawa - zaśmiała się Amerykanka. - Myślę, że Iga jest dla siebie za surowa. Oczywiście długo dominowała, zwłaszcza na mączce. I pewnie to dla niej trudne, kiedy teraz nie czuje się naturalnie na danej nawierzchni. Ale myślę, że sobie poradzi. Choć to też zawsze zależy od przeciwnika. Jeśli już na początku grasz z kimś, kto jest naprawdę dobry na trawie, to może być ciężko.