Świątek zeszła z kortu na przerwę pogodową i musiała się czymś zająć. Nie zgadniecie co zrobiła

Losowanie Wimbledonu 2025 Witamy w relacji na żywo z losowania Wimbledonu 2025. Początek ceremonii o godzinie 11 polskiego czasu

Wimbledon 2025 wystartuje już w najbliższy poniedziałek czyli 30 czerwca. Potrwa oczywiście przez dwa tygodnie. W głównych drabinkach singlowych znajdą się oczywiście Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Premie dla mistrzów Wimbledonu w singlu są rekordowe i przyprawiają o zawrót głowy, ale znacznie powiększono też nagrody w początkowych rundach. Premia za sam występ w głównej drabince to aż 66 tys. funtów (ok. 330 tys. zł).

Iga Świątek rok temu odpadła z Wimbledonu już w 3. rundzie (porażka 6:3, 1:6, 2:6 z Putincewą), więc nie broni dużo punktów. Nasza największa tenisowa gwiazda co prawda jako 17-latka wygrała ten turniej jako juniorka, ale potem już jako seniorka nie radziła sobie tak dobrze na tej nawierzchni. Istotny jest chwyt rakiety Igi Świątek i jej technika uderzeń z forhendu. Polka podkręca nadgarstkiem piłki, nadając im postępującą rotację. Dzięki temu odbijają się wysoko od kortu, dostając przyśpieszenia. – To świetnie działa na mączce, ale na trawie to uderzenie jest niemal bezużyteczne – komentowała słynna Martina Navratilova, 9-krotna mistrzyni Wimbledonu.

Na trawie lepiej uderzać płasko i nisko nad siatką lub tzw. slajsem (podkręcanie piłki tak, żeby odbijała się jeszcze niższym kozłem). Gra toczy się dużo szybciej niż na mączce. Dlatego ważne są dobry serwis i umiejętność gry przy siatce. Bardziej liczą się refleks i instynkt. - Żeby pokonać Igę, musisz odebrać jej czas - podkreślała Navratilova. Mocno uderzające rywalki przeciwko Świątek starają się grać jeszcze bardziej agresywnie, atakując jej forhend. Iga stosuje tzw. zachodni chwyt rakiety. To ułożenie dłoni na rączce jest bardzo rzadkie, szczególnie wśród kobiet. Ułatwia Polce generowanie wspomnianych uderzeń z dużą rotacją, ale utrudnia reakcję na szybkie i płaskie uderzenia, szczególnie, gdy kozioł piłki jest niski. A taki właśnie jest na trawie.