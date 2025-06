Świątek zeszła z kortu na przerwę pogodową i musiała się czymś zająć. Nie zgadniecie co zrobiła

Iga Świątek została ambasadorką marki Lancôme ponad rok temu. Teraz ruszyła kampania reklamowa. Na efektownych zdjęciach tenisistka promuje perfumy Idôle. Banery z Igą Świątek pojawiły się w popularnej sieci drogerii.

– Jako nastolatka dostałam w prezencie zapach Idôle od Lancôme i od tamtej pory miałam duży sentyment do tej marki - mówiła Iga Świątek. - Od dłuższego czasu chciałam współpracować z marką beauty, aby mieć więcej okazji do celebrowania swojej kobiecości, bawienia się swoim stylem, założenia czegoś innego niż sportowe ubrania. Znalezienie się w gronie ambasadorek Lancôme obok takich kobiet jak Zendaya czy Julia Roberts brzmi jak spełnienie marzeń tej nastolatki, którą niedawno byłam - dodała.

Iga Świątek zarabia fortunę na reklamach

Iga Świątek z turniejowych nagród uzbierała już ponad 36 mln dolarów. Najlepsza polska tenisistka w historii zarabia ogromne pieniądze nie tylko na tenisowych kortach, ale również na kontraktach reklamowych. Zdaniem serwisu "Sportico" na umowach ze sponsorami inkasuje już ok. 13 mln dolarów rocznie. W garażu ma kilka modeli porsche. Kupiła mieszkanie w Warszawie. Jak inwestuje pieniądze? - Na razie podchodzę to tego dość spokojnie. Miałam kilka propozycji inwestycji i przyznam, że trochę mentalnie mnie to czasami przerosło - mówiła w rozmowie z "Super Expressem". - Zdaję sobie sprawę, że nie mam ogromnej wiedzy, jeżeli chodzi o inwestowanie, więc najpierw chciałabym się doedukować i skupić na zbieraniu kapitału. Dopiero jak będę miała 27-30 lat spróbuję mądrzej inwestować te pieniądze.

Magazyn „Forbes Women” niedawno wyliczył wartość wizerunku kobiet w polskim showbiznesie. Iga Świątek bije na głowę całą resztę stawki, a jej marka osobista jest warta więcej o drugiej Anny Lewandowskiej o cały rząd wielkości i liczona jest w miliardach złotych!

