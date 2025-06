Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa RELACJA NA ŻYWO i WYNIK. Ćwierćfinał WTA Bad Homburg LIVE

Katarzyna Kawa w finale kwalifikacji do Wimbledonu! Walczy o duże pieniądze

Iga Świątek i Jekaterina Aleksandrowa w Bad Homburg grają ze sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji 3-2 dla Polki, ale ostatnio górą była Rosjanka - 6:4, 6:2 w Miami Open 2024. Aleksandrowa gra agresywny tenis, uderza piłki mocno i płasko, bardzo mocno serwuje i returnuje. Dobrze też gra przy siatce. Jej styl pasuje do kortów trawiastych. Na tej nawierzchni wygrała dwa turnieje WTA.

Świątek - Aleksandrowa RELACJA NA ŻYWO z WTA Bad Homburg

Iga Świątek tegoroczne występy na trawie zaczęła, pokonując 6:4, 6:4 Wiktorię Azarenkę, byłą liderkę rankingu. Odniosła zwycięstwo nr 300 w cyklu WTA! Potrzebowała na to 372 meczów. Jak wyliczył serwis OptaAce, ostatnią zawodniczką, która tak szybko przekroczyła tę granicę była legendarna Serena Williams - 300 zwycięstw w 359 meczach. - Szczerze mówiąc, nie było to moim celem. Nawet nie wiedziałam, że jestem blisko - skomentowała swój wyczyn Iga. - To wspaniała statystyka. Mimo, że wciąż jestem młoda, mam wrażenie, że jestem w tourze już od dawna. Te liczby pokazują, jak jestem regularna w osiąganiu dobrych wyników i jestem z tego dumna. Jako dziecko nie myślałam, że coś takiego będę w stanie osiągnąć - dodała Polka.