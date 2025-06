i Autor: Tomasz Radzik Katarzyna Kawa

Brawo Kasia!

Katarzyna Kawa w finale kwalifikacji do Wimbledonu! Walczy o duże pieniądze

Katarzyna Kawa awansowała do finałowej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W środę w Londynie polska tenisistka pokonała Brytyjkę Amarni Banks 6:2, 6:4 i już tylko jedno zwycięstwo dzieli ją od awansu do głównej drabinki. Tenisistka z Krynicy walczy o bardzo duże pieniądze. Premia za sam występ w głównej drabince Wimbledonu to aż 66 tys. funtów (ok. 330 tys. złotych).