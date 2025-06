Daria Abramowicz nie pojawiła się w Bad Homburg u boku Igi Świątek. Poznaliśmy powód jej nieobecności!

Iga Świątek bez Abramowicz w Bad Homburg. Znamy powód!

Iga Świątek w tym sezonie nie radzi sobie tak, jak przyzwyczaiła kibiców w ostatnim czasie. Wśród głosów analizujących to, co dzieje się z grą Polki i samą zawodniczką nie brakowało krytyki Darii Abramowicz, psycholożki, która współpracuje z najlepszą polską tenisistką od lat. Zarzuty w jej stronę kierowane były przede wszystkim przez fakt, że Świątek często wyglądała na zawodniczkę, która nie potrafi właśnie mentalnie udźwignąć najtrudniejszych momentów w meczach. Krytyka przycichła nieco, gdy Świątek wyglądała już lepiej podczas występu w Rolandzie Garrosie, choć tam też nie udało się jej dotrzeć do finału. Wokół Abramowicz wciąż jest dość głośno, dlatego też szybko fani zauważyli, że nie ma jej w zespole Świątek podczas meczu z Azarenką.

Już teraz wiadomo, że Daria Abramowicz nie dołączy do Świątek w trakcie niemieckiego turnieju i „wróci” dopiero, gdy wystartuje Wimbledon. Oczywiście, nie jest to jakąś skrajnie rzadką sytuacją, że Abramowicz nie ma w boksie Polki, ale wciąż dość niespotykaną, dlatego też fani mocno się tym zagadnieniem interesują. Dlatego też PR menedżerka Igi Świątek postanowiła szybko wyjaśnić całą sprawę i jest ona dość... banalna. Daria Abramowicz, jak każdy, także potrzebuje odpoczynku od spraw zawodowych i właśnie jest na urlopie. – To prawda, Darii Abramowicz nie ma obok Igi w trakcie turnieju w Bad Homburgu. Dołączy do teamu wraz z rozpoczęciem Wimbledonu – czytamy w krótkim komunikacie przekazanym „Przeglądowi Sportowemu Onet”. Wspomniany Wimbledon wystartuje już 30 czerwca.

