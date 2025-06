Ambitny projekt beniaminka Premier League

Klub, który po ośmiu latach przerwy powrócił do angielskiej elity, nie zamierza być tylko dostarczycielem punktów. Władze Sunderlandu planują budowę silnego zespołu, który będzie w stanie rywalizować z najlepszymi. Kluczowym elementem tej układanki ma być właśnie polski bramkarz.

- Polski golkiper ma być częścią ambitnego projektu - informuje Fabrizio Romano, który jest doskonale poinformowany na rynku transferowym.

Włoski dziennikarz dodaje również, że choć Bułką interesują się także inne kluby, to właśnie beniaminek Premier League jest obecnie faworytem w wyścigu po jego podpis. Dla Polaka byłby to powrót do Anglii, gdzie w przeszłości był zawodnikiem m.in. Chelsea.

Marcin Bułka: Po Mbappe można spodziewać się wszystkiego | Euro Express

Solidny sezon we Francji i bogate CV

Marcin Bułka od 2022 roku jest zawodnikiem OGC Nice, z którym ma kontrakt ważny do czerwca 2026 roku. W minionym sezonie 25-latek był niekwestionowanym numerem jeden w bramce francuskiego zespołu, występując we wszystkich 34 meczach ligowych. Łącznie, we wszystkich rozgrywkach, zagrał w 40 spotkaniach, w których ośmiokrotnie zachował czyste konto i wpuścił 55 bramek. Do tej pory w reprezentacji Polski wystąpił w pięciu meczach. Furory wprawdzie nie zrobił, ale też trzeba uczciwie przyznać, że pozycja bramkarza jest w reprezentacji Polski bardzo mocno obsadzona.

Mimo stosunkowo młodego wieku, Bułka ma już w swoim CV imponujące trofea. W sezonie 2019/20, grając dla Paris Saint-Germain, zdobył mistrzostwo Francji, Puchar Francji, Puchar Ligi Francuskiej oraz krajowy Superpuchar. Doświadczenie zebrane w tak wielkim klubie może okazać się bezcenne w walce o utrzymanie w wymagającej Premier League.

