Wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony nowy selekcjoner reprezentacji Polski! W mediach pojawił się konkretny dzień i godzina

To był długi okres "bezkrólewia" w reprezentacji Polski. 12 czerwca na profilu "Łączy nas piłka" zostało przedstawione specjalne oświadczenie Michała Probierza, który postanowił zrezygnować z funkcji selekcjonera "biało-czerwonych".

- Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem – oświadcza Michał Probierz.

Po wielu tygodniach wszystko stało się jasne, Cezary Kulesza wybrał Jana Urbana na szkoleniowca kadry narodowej. Mimo, że jeszcze nie został były trener Górnika Zabrze oficjalnie to w mediach aż huczy od tych informacji i raczej nikt nie bierze pod uwagę innego scenariusza.

Tomasz Włodarczyk podał szczegółowe informacje! Wtedy ma zostać zaprezentowany nowy selekcjoner

Mateusz Borek w jednym z programów "Kanału Sportowego" zdradził szczegóły, że było blisko, aby nowym selekcjonerem został były trener kadry narodowej - Jerzy Brzęczek.

- Brzęczek wypadł na rozmowie świetnie. Przyszedł przygotowany, z konkretnym planem i śmiałymi deklaracjami, ale też z wnioskami na temat tego, co zrobił źle podczas pierwszej kadencji. Powiedział o tym, co by zrobił inaczej i przedstawił swój sztab. Jerzy Brzęczek był bardzo blisko posady selekcjonera przez 72 godziny. Był głównym faworytem. Wydaje mi się, że to było mniej więcej w okolicach "Ronaldinho show". Wstępne rzeczy zostały ustalone - wytłumaczył.

Na powrót Brzęczka zgodził się także Robert Lewandowski, jednak rezygnacja Łukasza Piszczka z funkcji asystenta pogrzebała szansę byłego selekcjonera.

Tomasz Włodarczyk na portalu "meczyki.pl" przekazał, że prezentacja Jana Urbana ma odbyć się 17 lipca o godzinie 12:00 na PGE Narodowym.